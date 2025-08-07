Редкая добыча: киевский рыбак выловил исчезающего хищника (фото)

Эта рыба может достигать длины 120 см

Рыбаки в Украине продолжают хвастаться необычным уловом. На этот раз рыбак Тарас установил личный рекорд на Русановском проливе в пределах Киева. 27 июля утром в полшестого он поймал жереха весом 2,77 килограмма.

Мужчина рыбачил на донку с берега. Наживкой служил хвост уклейки — рыба, которую жерех очень любит. Муж похвастался уловом в сообществе рыбаков столицы.

Тарас сделал фото и сразу отпустил рыбу плавать дальше. Рыбалка использовал груз на 100 граммов, ловил с расстояния 40 метров от берега.

Белье (жерех)

Вес жереха

Что за рыба жерех

Жерех

Жерех (белье) – большой речной хищник из семейства карповых. Может вырастать до 80 сантиметров и весить до 8 килограммов. Рыба серебристого цвета с темной спинкой.

Жерех охотится необычно – прыгает с воды и бьет хвостом по поверхности. Так он оглушает мелкую рыбу и затем ее съедает. Самый активный утром и вечером в верхних слоях воды.

Белье (жере) — справка

Где была поймана эта рыба

Редкая рыба исчезает

Кстати, жерех становится редкой рыбой в украинских реках. Об этом рассказывала Юлия Куцоконь, ихтиологиня Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, в комментарии "Телеграфу". По ее словам, эта проблема началась еще до войны.

"В равнинной части Украины самая плохая ситуация с рыбами-реофилами — видами, которые живут только в водах с быстрым течением. К ним относятся елец, подуст, белье (жерех) и другие представители ихтиофауны", — объясняет Юлия Куцоконь. По ее словам, рыбы-реофилы нуждаются в быстром течении. Также им нужно высокое содержание растворенного в воде кислорода.

