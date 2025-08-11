Купил билет, а его отменили. В УЗ объяснили инциденты с международными перевозками

Вопрос возник к купленным через RegioJet билетам

Покупая билеты на поезд "Укрзализныци" через иностранные приложения, украинцы довольно часто сталкиваются с проблемой. А именно тем, что билеты просто отменяют за неделю или даже меньше до отправки.

Как рассказывает пользовательница в сети, она уже второй раз сталкивается с проблемой возвращения билета, который приобрела через RegioJet. Женщина обратилась в УЗ, чтобы выяснить, почему так происходит и что делать в таком случае.

Пользователь пишет, что второй раз через месяц ей отменили билет на маршрут Киев-Перемышль. Портал RegioJet сообщил об этом. Билеты были куплены за 5 недель до отправки через иностранный сайт, хотя в УЗ они в продаже появляются за 20 дней. Информация о возвращении билета поступила за неделю до отправки, а во второй раз даже позже.

Почему билеты через RegioJet отменяют

"Зачем вы взяли обязательства перед RegioJet и пассажирами, а затем в последний момент не подтверждаете билет, который был куплен очень заранее?" — спрашивает женщина.

В УЗ уже ответили пользователю, посоветовав, покупать билеты через сайт "Укрзализныци", чтобы избежать схожих инцидентов. Компания заверила, что не несет ответственности за эти зарубежные порталы.

УЗ ответила

"Мы не можем ответить на ваш вопрос, поскольку не понимаем, почему перевозчик не может обеспечить вас билетом, со стороны УЗ ограничений нет, билеты открываются за 20 суток до даты отправления поезда", — добавили в УЗ.

Заметим, что обращение женщины не первое, ведь в комментариях также описывали схожий случай. Однако в УЗ ответа не изменили, подчеркнув, что не могут нести ответственность за действия иностранных порталов, ограничений со стороны перевозчика нет.

Еще один случай с RegioJet

