Едешь как в квартире: как выглядят люкс-вагоны "Укрзализныци" (видео)

Но есть некоторые маленькие недостатки

"Укрзализныця" предлагает разные условия для комфортного путешествия. В их числе вагон люкс.

Девушка показала, как она выглядит. Соответствующее видео она записала в ТикТок.

Свой рассказ она начала с коридора. Он был в серых тонах.

Когда девушка зашла в купе, она увидела застеленную постель. "Укрзализныця" также предлагает воду.

На кадрах видны розетки, но автор видео говорит, что они работают. В прошлый раз она ехала в купе, где розетки не работали.

По ее словам, там много света. Также есть зеркало, потому купе напоминает квартиру, а не место для поездки.

Отдельно есть занавески на окнах. Девушка добавила, что это очень круто, когда утром хочется поспать и можно ехать как ночью.

В купе есть вешалки, две дополнительные подушки, а также полотенце. Зато он был грязный.

"Не до конца чистое полотенце. За такую цену, сколько стоит этот люкс, могли бы купить новое", — акцентировала она.

В купе есть телевизор и кондиционер. Особенно это будет актуально тем, кто уезжает летом во время сильной жары.

Девушка показала и как выглядит туалет. Она акцентировала на том, что он чистая и просторный.

Реакция украинцев

Видео вызвало оживленное обсуждение среди пользователей социальных сетей. Многие интересовались стоимостью поездки в вагоне-люксе. Автор видео сообщила, что заплатила 3500 гривен, хотя раньше покупала аналогичный билет за 1500 гривен.

Пользователи активно делились собственным опытом путешествий по железной дороге. Некоторые подтвердили, что ездили в подобных вагонах и остались довольны комфортом. Другие, напротив, рассказали об негативном опыте — в частности, об узких кроватях и неудобствах во время сна.

Отдельно пользователи обсуждали соотношение цены и качества. Часть комментаторов считает, что люкс-вагоны стоят своих денег, особенно для долгих поездок. В то же время, другие пользователи отметили, что за такую цену можно найти альтернативные способы путешествия.

Некоторые комментаторы поделились советами по бронированию билетов в вагоны-люкс, рассказав о возможных скидках и особенностях разных маршрутов. Также упоминалось о том, что условия в разных вагонах могут отличаться в зависимости от возраста и состояния.

