Билеты на поезд подорожают? В "Укрзализныце" заговорили о важных изменениях

Есть мысли о либерализации и динамических тарифах

"Укрзализныця" может поднять цены на билеты на некоторые направления, не дожидаясь завершения войны. Но стоимость поездок на определенных сообщениях не изменится.

Об этом заявил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский на встрече с журналистами, передает УНИАН. По его словам, ж/д билеты должны остаться доступными по крайней мере до конца военного положения.

"Моя позиция, что билеты должны остаться доступными по крайней мере до конца военного положения, поскольку пенсии не особо увеличиваются", — отметил председатель правления УЗ.

В то же время Перцовский говорит, что уже сейчас можно ввести определенную либерализацию, чтобы люди, которые раньше покупают билеты, делали это по наименьшему тарифу. А те, кто покупают в последний момент, или билеты, которые остались — для них был бы динамичный тариф.

К тому же, он не понимает сохранения регулируемого государством тарифа на перевозку в СВ вагонах. Ведь некоторые изменения и либерализация могут способствовать развитию "Укрзализныци", что будет влиять на качество перевозок и работы.

"Мы точно поддержим позицию, что доступные билеты должны остаться, но уже сегодня можно ввести определенное динамическое ценообразование, можно либерализовать определенную категорию более дорогих билетов. Это даст ресурс для развития пассажирских перевозок", — отметил Перцовский.

Однако, отвечая на вопрос корреспондента, подавала ли компания уже позицию о пересмотре цены билетов, председатель правления УЗ ответил, что нет.

"До завершения военного положения билеты должны оставаться по устоявшимся ценам. Люди должны иметь к ним доступ. По-моему, это можно совместить с тем, что билеты, которые берутся в последний день, могут стоить дороже. Это не должно распространяться на военных", — подчеркнул Перцовский.

Напомним, что в последние несколько месяцев украинцы жалуются на невозможность приобрести билеты на популярные направления. Они все разлетаются в первый час продаж, хотя раньше такого не было. При этом в УЗ часто говорят, что решают проблему с перекупщиками, но добавить вагоны на какие-то направления не могут.

