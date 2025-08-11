Купив квиток, а його скасували. В УЗ пояснили інциденти з міжнародними перевезеннями

Питання виникло до куплених через RegioJet квитків

Купуючи квитки на поїзд "Укрзалізниці" через іноземні додатки, українці досить часто стикаються з проблемою. А саме тим, що квитки просто скасовують за тиждень або навіть менше до відправлення.

Як розповідає користувачка у мережі, вона вже вдруге стикається з проблемою поверненням квитка, який придбала через RegioJet. Жінка звернулась до УЗ, аби з'ясувати чому так стається та що робити в такому випадку.

Користувачка пише, що вдруге за місяць їй скасували квиток на маршрут Київ-Перемишль. Портал RegioJet повідомив про це. Квитки було куплено за 5 тижнів до відправлення через іноземний сайт, хоча в УЗ вони в продажу з'являються за 20 днів. Інформація про повернення квитка надійшла за тиждень до відправлення, а вдруге навіть пізніше.

Чому квитки через RegioJet скасовують

"Навіщо ви взяли зобовʼязання перед RegioJet і пасажирами, а потім в останній момент не підтверджуєте квиток, який був куплений дуже заздалегідь?" — питає жінка.

В УЗ вже відповіли користувачці, порадивши, купувати квитки через сайт "Укрзалізниці", аби уникнути схожих інцидентів. Компанія запевнила, що не несе відповідальності за ці іноземні портали.

УЗ відповіла

"Ми не можемо відповісти на ваше питання оскільки не розуміємо, чому перевізник не може забезпечити вас квитком, зі сторони УЗ обмежень немає, квитки відкриваються за 20 діб до дати відправлення поїзда", — додали в УЗ.

Зауважимо, що звернення жінки не перше, адже в коментарях також описували схожий випадок. Однак в УЗ відповіді не змінили, наголосивши, що не можуть нести відповідальність за дії іноземних порталів — обмежень з боку перевізника немає.

Ще один випадок з RegioJet

