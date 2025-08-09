Дожали? Укрзализныця введет возможность купить билеты без "Дії"

Речь идет о конкретных рейсах

Продажа билетов на поезда по Дія.Підпис, которая была введена с 1 августа на популярные рейсы, вызвала возмущение у украинцев. Укрзализныця планирует запустить альтернативную верификацию для покупки билетов через BankID.

Об этом рассказал ИТ-директор Укрзализныци Эрнест Клименко, сообщает Forbes Ukraine. По его словам, возможность верификации для покупки билетов в приложении через BankID УЗ планирует ввести в сентябре. Речь идет о рейсах Киев – Ужгород, Львов – Одесса, и Киев – Чоп, а также международных рейсах, билеты на которые сейчас можно приобрести только по Дія.Підпис (или в нескольких кассах на всю страну).

На финальном этапе согласования технических решений Эрнест Клименко

Это станет альтернативой для тех, у кого нет Дії. Однако, по словам Клименко, масштабировать решение на все рейсы не планируют. Возможность верификации через BankID будет только для тех рейсов, которые сейчас требуют обязательной авторизации через Дію. Воспользоваться верификацией через Дія.Підпис могут только те, у кого есть Дія, а BankID позволяет авторизироваться через любой банк, в котором у пользователя открыт счет.

Укрзализныця ввела продажу билетов по Дія.Підпис — что известно

С 1 августа перевозчик ввел обязательную верификацию через Дія.Підпис для трех популярных поездов:

№29/30 Киев — Ужгород,

№12 Львов — Одесса,

№27/28 Киев — Чоп.

Объяснили это борьбой с перекупщиками. Сначала УЗ объявила о таком нововведении для пяти рейсов. Однако в обществе поднялась волна возмущения, и их сократили до трех. Кроме того, добавили возможность (сначала ее не предполагалось) покупки билетов в кассах. Однако только в четко определенных, всего в пяти городах.

Украинцы массово жалуются на трудности с приобретением билетов, нынешним летом эта проблема очень обострилась. Люди часами "охотятся" на билеты в приложении, но, в конце концов, вынуждены ехать автобусами.

Как сообщал "Телеграф", председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский заявил, что "Укрзализныця" может поднять цены на билеты на некоторые направления. Стоимость может быть меньшей для тех, кто покупает их заранее и большей для тех, кто в последний момент.