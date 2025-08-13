Не все дети до 6 лет ездят бесплатно: важная деталь в правилах "Укрзализныци"

Путешествие с детьми требует не только изобретательности при покупке билетов, но и знания правил

Проблема с покупкой билетов на поезда, обострившаяся в Украине, побуждает родителей задуматься, как же отвезти детей на отдых. "Телеграф" напоминает, что бесплатно на полке со взрослым может ехать только один ребенок до 6 лет.

У "Укрзализныци" есть четкие правила перевозки несовершеннолетних в пределах страны и за границу. В Украине дети, которые еще не достигли 6 лет и не занимают отдельного места, могут ездить бесплатно без проездного документа. Если со взрослым двое детей до 6 лет – нужно покупать детский билет на каждое дополнительное место, ведь на одной полке не может быть больше 2 детей до 6 лет.

Для детей от 6 до 14 лет билет стоит 75% от полной суммы. Возраст устанавливается в день выезда. Дети до 14 лет не могут путешествовать без сопровождения. Также нужно иметь документ, подтверждающий возраст ребенка.

Правила перевозки детей в поездах Украины

Как ездить с детьми за границу

"Укрзализныця" учитывает правила стран, куда едут пассажиры. Заметьте, не у всех бесплатный проезд для детей до 6 лет, в частности, в Молдове до 5 лет. Также в части стран может потребоваться детский проездной документ.

Правила перевозки детей в поездах за границу

Детские вагоны: комфорт и безопасность для самых маленьких

"Укрзализныця" год назад запустила первые детские вагоны. За это время ими воспользовалось более 65,6 тысячи детей и родителей. В общей сложности их в Украине курсирует восемь. Детский купейный вагон предназначен для семей с детьми от 0 до 8 лет (садиться в вагон разрешают только с детьми до 14 лет). Он оборудован так, чтобы в дороге было комфортно, безопасно и интересно.

Билеты можно приобрести только через мобильное приложение "Укрзализныци". В приложении вагон имеет специальную маркировку "Детский", чтобы родители могли легко выбрать нужный вариант.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой инициативе от "Укрзализныци" для детей — паспорт путешественника. По плану их могут получить только дети, а за штампы дают бонусы-обнимашки. В то же время получить паспорта путешественника удается и взрослым.