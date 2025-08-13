Обручальное кольцо Елены Зеленской. Как выглядит главное украшение первой леди Украины и сколько стоит (фото)

Узнайте, продолжает ли носить символ любви жена президента

В сети нередко можно наткнуться на новость о расставании президентской четы Владимира и Елены Зеленских. В качестве доказательства пресса берет во внимание факт, что глава государства носит обручальное кольцо не так, как это принято. То есть, не на безымянном пальце правой руки, а на среднем. Несмотря на слухи, супруги продолжают вместе выходить в свет со своими символами любви. "Телеграф" рассказывает, что известно о главном украшении первой леди Украины.

Зеленская неизменно носит обручальное кольцо, которое давно стало ее фирменным аксессуаром. На публичных мероприятиях и официальных встречах украшение часто оказывается единственным на руках жены украинского президента. Оно подчеркивает ее стремление к минимализму и изысканности.

Как выглядит обручальное кольцо Елены Зеленской: фото

Фото: Getty Images

Сколько стоит обручальное кольцо Зеленской

Хотя точная стоимость и бренд аксессуара не раскрываются, он, вероятно, относится к высококачественным ювелирным изделиям. Издание ТСН сообщало летом 2024 года, что на пальце первой леди сверкает обручальное кольцо с бриллиантами.

Фото: Getty Images

Супруга Зеленского часто дополняет свои образы стильными изысканными серьгами и оригинальными брошами или другими минималистическими аксессуарами. В одежде первая леди Украины предпочитает элегантные брючные костюмы, а также традиционные вышиванки.

Ранее мы рассказывали, кто одевает Владимира Зеленского. Полное интервью читайте в публикации: "Я сам бы это не надел: интервью с дизайнером Зеленского Виктором Анисимовым".