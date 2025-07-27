Намекнула первая леди? Дизайнер Зеленского рассказал, как президент отказался от стиля милитари

Елена Зеленская могла повлиять на смену имиджа своего мужа

В апреле этого года глава страны Владимир Зеленский удивил всех, когда посетил прощальную церемонию с Папой Римским Франциском. Вместо одежды в стиле милитари президент появился на публике в совершенно ином для себя амплуа — в полностью черном костюме и туфлях. На эту перемену могла повлиять Елена Зеленская.

Об этом в разговоре с "Телеграфом" рассказал украинский дизайнер Виктор Анисимов. Он разрабатывает одежду для 47-летнего главы Украины.

Полное интервью читайте в публикации: "Я сам бы это не надел: интервью с дизайнером Зеленского Виктором Анисимовым".

По словам модного эксперта, он начал сотрудничать с Зеленским еще в начале 2000-х, когда "Квартал 95" вернулся из Москвы и решил открыть новую страницу — без КВН и путиниста Маслякова. В тот период команда от сценичных образов перешла на классические костюмы, чтобы это выглядело неожиданно и контрастно. В 2022 году, во время президентства Владимира Александровича, все изменилось.

"После начала полномасштабного вторжения президент, разумеется, одевался функционально: просто, сдержанно, согласно времени. Но первая леди обратила внимание, что на официальных мероприятиях они выглядят слишком контрастно — она в соответствующем протоколе наряде, а он — в военном стиле. Пришло время что-то изменить – так я снова оказался в этой истории", — поделился Анисимов.

Супруги на Книжном Арсенале в Киеве в мае. Фото: Getty Images

Передо дизайнером стояла задача разработать форменную одежду черного цвета с легким акцентом на современный крой и едва заметным модным оттенком. Это стало идеальным совпадением, ведь черный — любимый цвет модного эксперта. Так и родилось это новое визуальное решение: сдержанное, мужественное, функциональное и эстетически выверенное.

Зеленские на мероприятии в Австрии в июне. Фото: Getty Images

Также украинский дизайнер предположил, что, возможно, после трех лет полномасштабной войны Зеленский просто устал от образа милитари. При этом Анисимов отметил, что у политика есть новые комплекты в хаки, но он пока ни разу их не надевал.

Зеленский в милитари в апреле 2024 года. Фото: Getty Images

Ранее специалист по этикету Анна Чаплыгина назвала еще одну вероятную причину, почему Владимир Зеленский решил кардинально изменить свой стиль и имидж.