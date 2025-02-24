Была целью номер один после мужа: как Елена Зеленская переживала первые дни полномасштабной войны

Несмотря на опасность со стороны россиян, первая леди не покинула Украину

Утро 24 февраля 2022 года стало для всех украинцев переломным временем. В этот день российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, которое длится уже 1097 дней – ровно три года. О том, как пережила эти первые дни, Елена Зеленская рассказала изданию Time.

Интервью с первой леди Украины журнал опубликовал 7 июля 2022 года и посвятил ей обложку номера. Статью под названием Her private war – "Ее личная война" написал американский журналист Саймон Шустер.

Как Елена Зеленская пережила 24 февраля

Зеленская на обложке выпуска журнала Time 7 июля 2022 года

По воспоминаниям Елены, ее муж, президент Украины Владимир Зеленский, был похож на натянутую до предела струну на гитаре. Тогда проснулись дети. Сын президентской четы Кирилл, которому было 9 лет, собирал рюкзак, а 17-летняя дочь Александра пыталась связаться с друзьями.

Семья Зеленских до войны

Зеленская не хотела уезжать, несмотря на то, что оккупанты окружали столицу, высаживались вражеские десантники. Однажды над их резиденцией пролетел истребитель и охрана отправила семью в подвал. Хотя первая леди чувствовала себя дома в безопасности, адрес резиденции был в СМИ и было небезопасно оставаться в доме. Она собрала вещи в чемодан и поехала с детьми в Офис президента попрощаться с мужем. Встреча была короткой. "Это был спокойный разговор перед дорогой", – сказала Елена, после чего семью Зеленского отправили в безопасное место.

Покушение на семью Зеленского

Супруги понимали угрозу: западные спецслужбы предупредили о попытках России ликвидировать или захватить президента. В обращении Зеленский заявил, что он — цель №1, а его семья — №2.

Из-за риска покушения Елена с детьми вышли из соцсетей и отказались от мобильных во избежания слежки. Друзья из Европы предлагали убежище, но Зеленская осталась в Украине, постоянно меняя свое местоположение. Для Александры и Кирилла утешением стали вечерние выступления отца по телевидению.

Миллионы украинцев покидали свои дома, среди них оказались и близкие друзья семьи Зеленских: "Я понимала, что могу больше никогда их не увидеть, всех, кого люблю. Наверное, это был первый раз, когда я плакала, первый раз, когда я позволила своим эмоциям вырваться наружу. Я просто не могла этого вынести".

Со временем протоколы безопасности для семьи президента Украины упростили: они могли пользоваться интернетом, а 8 мая 2022 года Елена впервые смогла выйти в свет и встретиться с Джилл Байден, тогдашней первой леди США.

Елена Зеленская и Джилл Байден встретились 8 мая 2022 года на западе Украины

По сей день Зеленская занимается гуманитарной деятельностью, участвует во встречах с зарубежными представителями для обсуждения помощи Украине и украинским беженцам за рубежом. К примеру, недавно первая леди Украины встретилась с женой турецкого президента Эмине Эрдоган.