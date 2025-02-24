Была целью номер один после мужа: как Елена Зеленская переживала первые дни полномасштабной войны
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 909
Несмотря на опасность со стороны россиян, первая леди не покинула Украину
Утро 24 февраля 2022 года стало для всех украинцев переломным временем. В этот день российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, которое длится уже 1097 дней – ровно три года. О том, как пережила эти первые дни, Елена Зеленская рассказала изданию Time.
Интервью с первой леди Украины журнал опубликовал 7 июля 2022 года и посвятил ей обложку номера. Статью под названием Her private war – "Ее личная война" написал американский журналист Саймон Шустер.
Как Елена Зеленская пережила 24 февраля
По воспоминаниям Елены, ее муж, президент Украины Владимир Зеленский, был похож на натянутую до предела струну на гитаре. Тогда проснулись дети. Сын президентской четы Кирилл, которому было 9 лет, собирал рюкзак, а 17-летняя дочь Александра пыталась связаться с друзьями.
Зеленская не хотела уезжать, несмотря на то, что оккупанты окружали столицу, высаживались вражеские десантники. Однажды над их резиденцией пролетел истребитель и охрана отправила семью в подвал. Хотя первая леди чувствовала себя дома в безопасности, адрес резиденции был в СМИ и было небезопасно оставаться в доме. Она собрала вещи в чемодан и поехала с детьми в Офис президента попрощаться с мужем. Встреча была короткой. "Это был спокойный разговор перед дорогой", – сказала Елена, после чего семью Зеленского отправили в безопасное место.
Покушение на семью Зеленского
Супруги понимали угрозу: западные спецслужбы предупредили о попытках России ликвидировать или захватить президента. В обращении Зеленский заявил, что он — цель №1, а его семья — №2.
Из-за риска покушения Елена с детьми вышли из соцсетей и отказались от мобильных во избежания слежки. Друзья из Европы предлагали убежище, но Зеленская осталась в Украине, постоянно меняя свое местоположение. Для Александры и Кирилла утешением стали вечерние выступления отца по телевидению.
Миллионы украинцев покидали свои дома, среди них оказались и близкие друзья семьи Зеленских: "Я понимала, что могу больше никогда их не увидеть, всех, кого люблю. Наверное, это был первый раз, когда я плакала, первый раз, когда я позволила своим эмоциям вырваться наружу. Я просто не могла этого вынести".
Со временем протоколы безопасности для семьи президента Украины упростили: они могли пользоваться интернетом, а 8 мая 2022 года Елена впервые смогла выйти в свет и встретиться с Джилл Байден, тогдашней первой леди США.
По сей день Зеленская занимается гуманитарной деятельностью, участвует во встречах с зарубежными представителями для обсуждения помощи Украине и украинским беженцам за рубежом. К примеру, недавно первая леди Украины встретилась с женой турецкого президента Эмине Эрдоган.