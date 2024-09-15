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Трендовый цвет осени: Елена Зеленская показала образ в бесподобном костюме (фото, видео)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Елена Зеленская посетила интервью Новость обновлена 15 сентября 2024, 14:45
Елена Зеленская посетила интервью. Фото https://t.me/FirstLadyOfUkraine

Первая леди подчеркнула свою стройность стильным аксессуаром

Супругу президента Украины Елену Зеленскую можно считать современной иконой стиля. Первая леди продолжает очаровывать своими модными перевоплощениями. Недавно Зеленская сменила свою прическу, а теперь позировала в новом интервью в роскошном наряде.

На официальном аккаунте 46-летней первой леди Украины в Телеграме были выложены фотографии, сделанные во время разговора Зеленской с журналисткой британской телесети ITV. На них Елена Зеленская позирует в сдержанном костюме трендового сливового цвета осени 2024.

Свой образ жена Владимира Зеленского дополнила бордовыми туфлями на высоком каблуке и золотыми серьгами. Следует заметить, что первая леди также удачно подчеркнула свою стройность стильным аксессуаром – тонким поясом под цвет головного наряда.

елена зеленская в костюме
Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Отметим, что в этом же костюме Зеленская встречалась с голливудским актером Майклом Дугласом, который приезжал в Киев на мероприятие в рамках Саммита первых леди и джентльменов.

елена зеленская Владимир зеленский Майкл Дуглас
Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

В августе первая леди Украины вышла в свет в стильном наряде. Елена Зеленская надела на мероприятие с послом Латвии черный костюм с платочком в кармане.

Теги:
#Мода #Стиль #Елена Зеленская