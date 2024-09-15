Трендовый цвет осени: Елена Зеленская показала образ в бесподобном костюме (фото, видео)

Первая леди подчеркнула свою стройность стильным аксессуаром

Супругу президента Украины Елену Зеленскую можно считать современной иконой стиля. Первая леди продолжает очаровывать своими модными перевоплощениями. Недавно Зеленская сменила свою прическу, а теперь позировала в новом интервью в роскошном наряде.

На официальном аккаунте 46-летней первой леди Украины в Телеграме были выложены фотографии, сделанные во время разговора Зеленской с журналисткой британской телесети ITV. На них Елена Зеленская позирует в сдержанном костюме трендового сливового цвета осени 2024.

Свой образ жена Владимира Зеленского дополнила бордовыми туфлями на высоком каблуке и золотыми серьгами. Следует заметить, что первая леди также удачно подчеркнула свою стройность стильным аксессуаром – тонким поясом под цвет головного наряда.

Отметим, что в этом же костюме Зеленская встречалась с голливудским актером Майклом Дугласом, который приезжал в Киев на мероприятие в рамках Саммита первых леди и джентльменов.

В августе первая леди Украины вышла в свет в стильном наряде. Елена Зеленская надела на мероприятие с послом Латвии черный костюм с платочком в кармане.