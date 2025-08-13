Обручка Олени Зеленської. Як виглядає головна прикраса першої леді України та скільки коштує (фото)

Дізнайтеся, чи продовжує носити символ кохання дружина президента

У мережі нерідко можна натрапити на новину про розлучення президентського подружжя Володимира та Олени Зеленських. Як доказ преса бере до уваги факт, що голова держави носить обручку не так, як це заведено. Тобто не на безіменному пальці правої руки, а на середньому. Попри чутки, подружжя продовжує разом виходити у світ зі своїми символами кохання. "Телеграф" розповідає, що відомо про головну прикрасу першої леді України.

Зеленська незмінно носить обручку, яка давно стала її фірмовим аксесуаром. На публічних заходах та офіційних зустрічах прикраса часто виявляється єдиною на руках дружини українського президента. Вона підкреслює її прагнення до мінімалізму і вишуканості.

Як виглядає обручка Олени Зеленської: фото

Фото: Getty Images

Скільки коштує обручка Зеленської

Хоча точна вартість та бренд аксесуара не розкриваються, він, ймовірно, відноситься до високоякісних ювелірних виробів. Видання ТСН повідомляло влітку 2024 року, що на пальці першої леді виблискує обручка з діамантами.

Фото: Getty Images

Дружина Зеленського часто доповнює свої образи стильними вишуканими сережками та оригінальними брошками чи іншими мінімалістичними аксесуарами. В одязі перша леді України віддає перевагу елегантним брючним костюмам, а також традиційним вишиванкам.

Раніше ми розповідали, хто одягає Володимира Зеленського. Повне інтерв’ю читайте у публікації: "Я сам би це не одягнув: інтерв'ю з дизайнером Зеленського Віктором Анісімовим".