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Давно не вместе? Почему Зеленский много лет носит обручальное кольцо не на безымянном пальце

Автор
Наталья Дума
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Владимир Зеленский не носит обручальное кольцо на безымянном пальце
Владимир Зеленский не носит обручальное кольцо на безымянном пальце. Фото Колаж Телеграфу

В сети говорят, что супруги давно развелись, однако это совсем не так

Владимир и Елена Зеленские являются символом современных супругов, которые поражают своей поддержкой, гармонией и общими ценностями. За время великой войны они сильно изменились и стали меньше проявлять свои чувства на публике. Оказывается, что президент носит обручальное кольцо не на безымянном, а на среднем пальце правой руки уже много лет.

Это можно заметить во время различных интервью, обращений и т.д. "Телеграф" решил выяснить, почему Владимир Зеленский не носит обручальное кольцо на безымянном пальце.

В сети существует много теорий на этот счет. В частности, многие считают, что президент одевает кольцо на средний палец из-за того, что давно не вместе с женой и они живут раздельно.

Зеленый кольцо на среднем пальце почему
Фото Владимира Зеленского к 2019 году
Зеленый носит обручальное кольцо на среднем пальце

Однако ответ на самом деле намного проще. Владимир Зеленский не расстался с Еленой Зеленской и самый известный брак Украины не распался. Как оказалось, президент просто похудел после свадьбы. Об этом он рассказал в одном из своих старых интервью.

"Ношу обручальное кольцо на среднем пальце последние года. Когда женился, был немного плотнее, а потом сбросил в весе и кольцо стало большим для безымянного пальца. Надел на средний. Супруга предлагала сходить в ювелирный салон и уменьшить его, но я уже привык, что ношу его на среднем пальце", — поделился Владимир Зеленский.

Зеленый носит обручальное кольцо на среднем пальце

Где бы ни носил Владимир Зеленский свое обручальное кольцо, ее значение остается неизменным: оно является символом любви к жене, которую они сохраняют и приумножают на протяжении многих лет. Их пример напоминает нам, что истинная гармония в паре – это больше, чем внешние проявления.

Владимир и Елена Зеленское обручальное кольцо на среднем пальце

Ранее "Телеграф" рассказывал о пути Владимира Зеленского от "Квартала" в Офис президента. Он был успешным шоуменом, который был популярен среди украинцев, а стал политиком.

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#Президент Украины #Владимир Зеленский #Елена Зеленская #Обручка