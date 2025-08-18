Вместо счастья - конфликт и разлука: почему этого практичного подарка стоит остерегаться

Подарок способен навлечь одиночество и затяжные переживания

Каждый подарок часто может символизировать печаль и влиять на судьбу человека. Это касается любых сюрпризов, как косметики или обычного платка.

В народных традициях дарения платка женщине имеет двойное значение. С одной стороны, этот аксессуар считается красивым и практичным подарком, а с другой — вокруг него существует немало примет и предостережений, как предупреждает "Телеграф".

Среди самых распространенных примет — убеждение, что подаренный платок может принести в дом ссоры или даже разрыв отношений или одиночество.

Также в народе считают, что принять платок от мужчины означает "утереть слезы" — как предсказание будущих испытаний. Именно поэтому многие женщины до сих пор остерегаются такого подарка.

Платок

К тому же причиной ссор могут также стать старые, потертые или с пятнами полотенца на вашей кухне. Их следует выбросить, чтобы они не "притащили" в дом проблемы.

