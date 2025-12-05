Укр

Небанальные, но бюджетные: оригинальные идеи подарков на День святого Николая

Наталья Дума
Семья распаковывает подарки
Семья распаковывает подарки. Фото Сгенерировано ИИ, Телеграф

Подборка интересных подарков до 1000 гривен

До Дня святого Николая остались считанные дни, поэтому пора не только искать песни для семейных посиделок, но и подарки для родных и близких. В наше время, когда все куда-то спешат, именно такие простые мелочи напоминают о заботе и внимании.

"Телеграф" собрал для вас небанальные идеи подарков до 1000 гривен. Они точно удивят, и это не просто очередная кружка или носки.

Идеи подарков на День святого Николая

Набор сиропов для кофе

Если тот, кому вы планируете дарить подарок, любит сладкий кофе, такой подарок – идеальный вариант. В интернете есть много разных сиропов, можно подарить большой размер, если это любимый вкус, или же набор с разными вкусами.

Повербанк на 5000–7000 mAh

Этот подарок точно не будет лишним. Такой павербанк можно использовать и во время блекаутов, и брать с собой в путешествия, чтобы всегда быть на связи.

Светодиодная гирлянда

Этот подарок точно создаст чувство праздника, поднимет настроение и украсит комнату. Это та вещь, на которую часто жалеют денег, но точно добавляют в свой виш-лист.

Гирлянда
Гирлянда. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Подарочный сертификат на массаж

Такой подарок точно понравится любому. Можно выбрать удобное для себя время и вид массажа.

Термос или термочашка

Эта вещь всегда пригодится. Лучше выбрать чашку, которая хранит и холод, и тепло, чтобы можно было пользоваться ею и летом, и зимой.

Термочашка
Термочашка. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Органайзер для проводов и гаджетов

Суперполезная вещь, которую все постоянно откладывают, потому что "не ко времени". На самом же деле она спасает от хаоса в сумке или рюкзаке.

Аромадифузоры для дома

Приятный аромат дома – то, что любит каждый. Поэтому следует подобрать правильный запах или поинтересоваться любимым ароматом того, кому выбираете подарок.

Ародифузор
Ародифузор. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Ранее "Телеграф" рассказывал, что подарить военным в День святого Николая. Мы подготовили вам небанальные идеи.

