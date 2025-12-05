Небанальные, но бюджетные: оригинальные идеи подарков на День святого Николая

Подборка интересных подарков до 1000 гривен

До Дня святого Николая остались считанные дни, поэтому пора не только искать песни для семейных посиделок, но и подарки для родных и близких. В наше время, когда все куда-то спешат, именно такие простые мелочи напоминают о заботе и внимании.

"Телеграф" собрал для вас небанальные идеи подарков до 1000 гривен. Они точно удивят, и это не просто очередная кружка или носки.

Идеи подарков на День святого Николая

Набор сиропов для кофе

Если тот, кому вы планируете дарить подарок, любит сладкий кофе, такой подарок – идеальный вариант. В интернете есть много разных сиропов, можно подарить большой размер, если это любимый вкус, или же набор с разными вкусами.

Повербанк на 5000–7000 mAh

Этот подарок точно не будет лишним. Такой павербанк можно использовать и во время блекаутов, и брать с собой в путешествия, чтобы всегда быть на связи.

Светодиодная гирлянда

Этот подарок точно создаст чувство праздника, поднимет настроение и украсит комнату. Это та вещь, на которую часто жалеют денег, но точно добавляют в свой виш-лист.

Гирлянда. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Подарочный сертификат на массаж

Такой подарок точно понравится любому. Можно выбрать удобное для себя время и вид массажа.

Термос или термочашка

Эта вещь всегда пригодится. Лучше выбрать чашку, которая хранит и холод, и тепло, чтобы можно было пользоваться ею и летом, и зимой.

Термочашка. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Органайзер для проводов и гаджетов

Суперполезная вещь, которую все постоянно откладывают, потому что "не ко времени". На самом же деле она спасает от хаоса в сумке или рюкзаке.

Аромадифузоры для дома

Приятный аромат дома – то, что любит каждый. Поэтому следует подобрать правильный запах или поинтересоваться любимым ароматом того, кому выбираете подарок.

Ародифузор. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

