Российские провокации не останутся без ответа

В Старом Свете происходят процессы, свидетельствующие о том, что Европа готовится к активной фазе возможного военного противостояния с РФ. И Россия не может не понимать этого.

О чем нужно знать

Европа разворачивает дополнительные системы ПВО/ПРО

Некоторые страны НАТО готовы разместить у себя ТЯО

Превентивный удар по России должен отрезвить агрессора

Об этом в интервью YouTube-каналу Телеграф UA рассказал военный аналитик и сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

По его мнению, поставки систем противоракетной, противовоздушной обороны Arrow 3 из Израиля в Германию свидетельствуют о развертывании дополнительного эшелона ПРО с возможностью нейтрализации межконтинентальных баллистических ракет.

— А это уже серьезный политический сигнал Российской Федерации. Плюс последние заявления стран ЕС о возможности размещения на территории ряда европейских стран тактического ядерного оружия. То есть, РФ дают четко понять, что возможное военное давление на Европу будет рассматриваться странами Европы более адекватно, — говорит аналитик.

Он напомнил довольно неожиданное для Москвы заявление высокопоставленного чиновника НАТО, что Альянс рассматривает возможность превентивного удара по России в случае дальнейшей эскалации напряженности на Европейском континенте (речь идет о кибератаках, провокациях с привлечением аэродинамических средств поражения и нарушениях воздушного пространства).

— Это, кстати, ответ многочисленным украинским "экспертам", которые будут рассказывать о "неготовности НАТО" к конфликту с Российской Федерацией. Чушь несусветная. Как видим, заявления жесткие, и демонстрируют готовность блока НАТО к непосредственному военному противостоянию, — подытожил Дмитрий Снегирев.

