В доме всегда будет достаток: что обязательно нужно сделать 5 декабря

Не игнорируйте 5 декабря важных запретов и традиций

В пятницу, 5 декабря православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святого Саввы Освященного. По старому стилю этот праздник припадал на 18 декабря.

Святой Савва Освященный жил в IV–V веках и был одним из выдающихся раннехристианских подвижников. Он основал знаменитый монастырь на Святой Земле, прославился строгой аскетической жизнью, молитвой и даром чудотворения.

Что можно делать 5 декабря:

В этот день верующие обращаются с молитвами к святому Савве Освященному, прося духовной силы, терпения и защиты;

Можно заниматься домашними делами и приводить в порядок свое пространство, создавая уют;

В этот день полезно помогать нуждающимся, ведь добрые дела притягивают благополучие и удачу;

Считается, что если сегодня положить под подушку монету, то в доме будет достаток, а финансовые беды будут обходить стороной.

Что можно и нельзя делать 5 декабря

Что нельзя делать 5 декабря:

В этот день нельзя лениться и откладывать важные дела на потом, иначе удача и успех в делах уйдут;

Не стоит ссориться и повышать голос, потому что конфликты могут привлечь неприятности и разлад в семье;

Не рекомендуется занимать или давать деньги в долг, иначе можно потерять финансовое благополучие;

Не следует завидовать и сплетничать, поскольку негативные мысли "отнимут" у вас счастье и гармонию.

