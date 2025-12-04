Загадочная опухоль исчезла? В облике Путина новые изменения (фото)

Странная опухоль то исчезала, то проявлялась в течение всего одного дня

В 2023 году журналисты издания Bild обратили внимание на изменение в облике главы Кремля Владимира Путина. В частности, на его лице заметили нарост, похожий на небольшую опухоль.

Подозрительную деталь во внешности диктатора зафиксировали во время его встречи с военными чинами из Китая. Тогда на лице Путина были отчетливо видны блестящие увеличенные щеки и опухшие глаза.

Впрочем, в течение дня на разных фото и видео из Кремля эта опухоль то появлялась, то исчезала.

Владимир Путин на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся, ноябрь 2023 года

Владимир Путин на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся, ноябрь 2023 года

Владимир Путин во время совещания с членами правительства в тот же день

В социальных сетях предполагали, что на внешний вид российского президента повлияла неудачная пластическая операция или же на запись попал двойник. Также не исключается, что видео просто неудачно обработали перед тем как выпустить на всеобщее обозрение.

Владимир Путин на дискуссионном клубе "Валдай", октябрь 2025 года

Сейчас Путин хоть и выглядит более старым и осунувшимся, чем два года назад, но неизвестной "болячки" уже не видно. Возможно, нарост удалили или заменили двойника. А может, просто взяли на работу более профессионального фотовидеомонтажера.

Владимир Путин на форуме "Россия зовет!", декабрь 2025 года

Напомним, "Телеграф" писал, что во время визита в Бишкек в конце ноября Владимир Путин испытывал недомогание, ведь его голос отчетливо сипел. Однако через некоторое время голос российского президента резко восстановился и звучал уже совсем иначе – ровно, чисто и без хрипоты.

Также "Телеграф" писал, что в конце июня в сети завирусился очередной курьез с президентом России Владимиром Путиным. На видео попали так называемые "пинеходы", прибавляющие главе Кремля примерно десять сантиметров к его росту.