Открытки на День святого Николая 2025. Яркие оригинальные картинки, чтобы отправить близким и друзьям

Уже третий год подряд День Святого Николая Чудотворца празднуют 6 декабря, хотя раньше его отмечали 19-го. Для многих это светлое событие связано с воспоминаниями детства и началом рождественско-новогодней поры.

В этот день принято дарить небольшие угощения — "николайчики", чтобы порадовать близких и создать праздничное настроение. Существует и традиция оставлять детям сладости и подарки: родители кладут их под подушку ночью, а утром малыши с восторгом находят сюрпризы. Они верят, что их навестил Святой Николай.

"Телеграф" предлагает поздравить родных, друзей и коллег яркими открытками и праздничными картинками с пожеланиями. Отправьте эти милые изображения с теплыми словами в соцсетях — и поднимите настроение своим близким.

День святого Николая 2025: открытки и картинки

Напомним, что христиане в этот день посещают церковь, чтобы обратиться к святому с молитвой и попросить его о покровительстве и защите. Ранее "Телеграф" публиковал текст молитвы к святому Николаю Чудотворцу, а также стихи для детей на украинском языке.