Гороскоп на 5 декабря: Близнецы получат неожиданную новость, а Девы — шанс на карьерный рост

Гороскоп подскажет, какие события вас ждут 5 декабря

"Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 5 декабря, для представителей всех знаков Зодиака. Мы выяснили, каких сюрпризов вам следует ожидать в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Представители этого знака завтра могут ощущать, как их энергия буквально переливается через край. Импульсивность будет сильнее обычного, поэтому важно держать эмоции под контролем и не позволять себе резких слов и реакций.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этому знаку в пятницу нужно будет четко очертить личные границы: где они готовы уступить, а где — твердо стоять на своем. На работе на Тельцов будут пытаться переложить чужие обязанности, но научитесь говорить "нет".

Близнецы (21.05-21.06)

Утро Близнецов может начаться с неожиданного сообщения или новости, которая вынудит скорректировать планы. Чтобы избежать волнений, лучше доверять не словам, а фактам.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам завтра может напомнить о себе прошлое. Это может быть случайная встреча, сновидение или короткое сообщение, которые вызовут теплые воспоминания. Есть шанс, что это событие подтолкнет вас к какому-то решению.

Лев (23 июля — 23 августа)

Представителям этого знака в этот день нужно быть мягче. Любые резкие высказывания партнер способен воспринять болезненно. Возможен разговор на повышенных тонах, который приведет к открытому и честному диалогу.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девам предстоит столкнуться с переменами на работе. Возможно это повышение или перераспределение обязанностей, или заманчивое предложение. Работы окажется больше, чем обычно, но она откроет новые перспективы.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Представители этого знака Зодиака рискуют столкнуться с недопониманием в отношениях. Партнер будет ждать мягкости, а вы будете вести себя более отчужденно. Важно добавить немного теплоты в общение, чтобы избежать конфликтов.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Завтра на Скорпионов могут оказывать попытки давления или вмешиваться в их личные планы. Не стоит этого допускать. Слушайте интуицию — она будет точнее любых советов со стороны.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Этому знаку нужно перестать решать все и сразу. Дисциплина и планомерность окажутся гораздо ценнее скорости. В этот день Стрельцам лучше замедлиться и подумать о дальнейших планах.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Представителям этого знака нужно будет решить финансовые вопросы. Появится желание временно сократить расходы и упорядочить бюджет. Козероги в ближайшее время будут искать нестандартный способ экономии.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Финансы Водолеев останутся под контролем, но в голове могут появиться идеи необычных покупок, которые поднимут настроение. В отношениях стоит избегать резких фраз — мягкость поможет сохранить гармонию.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В пятницу Рыбы столкнутся с рабочими задачами, требующими внимательности и глубокого анализа. Крупных покупок лучше избегать. Вечер проведите в спокойной обстановке, которая поможет расслабиться.