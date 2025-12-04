Гороскоп на 5 декабря: Близнецы получат неожиданную новость, а Девы — шанс на карьерный рост
Гороскоп подскажет, какие события вас ждут 5 декабря
"Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 5 декабря, для представителей всех знаков Зодиака. Мы выяснили, каких сюрпризов вам следует ожидать в эту пятницу.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Представители этого знака завтра могут ощущать, как их энергия буквально переливается через край. Импульсивность будет сильнее обычного, поэтому важно держать эмоции под контролем и не позволять себе резких слов и реакций.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Этому знаку в пятницу нужно будет четко очертить личные границы: где они готовы уступить, а где — твердо стоять на своем. На работе на Тельцов будут пытаться переложить чужие обязанности, но научитесь говорить "нет".
Близнецы (21.05-21.06)
Утро Близнецов может начаться с неожиданного сообщения или новости, которая вынудит скорректировать планы. Чтобы избежать волнений, лучше доверять не словам, а фактам.
Рак (22 июня — 22 июля)
Ракам завтра может напомнить о себе прошлое. Это может быть случайная встреча, сновидение или короткое сообщение, которые вызовут теплые воспоминания. Есть шанс, что это событие подтолкнет вас к какому-то решению.
Лев (23 июля — 23 августа)
Представителям этого знака в этот день нужно быть мягче. Любые резкие высказывания партнер способен воспринять болезненно. Возможен разговор на повышенных тонах, который приведет к открытому и честному диалогу.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Девам предстоит столкнуться с переменами на работе. Возможно это повышение или перераспределение обязанностей, или заманчивое предложение. Работы окажется больше, чем обычно, но она откроет новые перспективы.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Представители этого знака Зодиака рискуют столкнуться с недопониманием в отношениях. Партнер будет ждать мягкости, а вы будете вести себя более отчужденно. Важно добавить немного теплоты в общение, чтобы избежать конфликтов.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Завтра на Скорпионов могут оказывать попытки давления или вмешиваться в их личные планы. Не стоит этого допускать. Слушайте интуицию — она будет точнее любых советов со стороны.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Этому знаку нужно перестать решать все и сразу. Дисциплина и планомерность окажутся гораздо ценнее скорости. В этот день Стрельцам лучше замедлиться и подумать о дальнейших планах.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Представителям этого знака нужно будет решить финансовые вопросы. Появится желание временно сократить расходы и упорядочить бюджет. Козероги в ближайшее время будут искать нестандартный способ экономии.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Финансы Водолеев останутся под контролем, но в голове могут появиться идеи необычных покупок, которые поднимут настроение. В отношениях стоит избегать резких фраз — мягкость поможет сохранить гармонию.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
В пятницу Рыбы столкнутся с рабочими задачами, требующими внимательности и глубокого анализа. Крупных покупок лучше избегать. Вечер проведите в спокойной обстановке, которая поможет расслабиться.