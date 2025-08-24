Рискуете остаться без денег и удачи: что категорически запрещено делать 24 августа
Прислушайтесь к главным традициям и запретам этого дня
В воскресенье, 24 августа, украинцы отмечают важный государственный праздник — День Независимости. А согласно церковному календарю в этот день чтят память священномученика Евтихия — ученика апостола и евангелиста Иоанна Богослова. По старому стилю этот праздник припадал на 6 сентября.
"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!
Священномученик Евтихий — один из ранних христианских святых, ученик апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Он активно проповедовал учение Христа и за свою веру подвергся гонениям и мученической смерти, поэтому был причислен к лику священномучеников.
Что можно делать 24 августа:
- В этот день верующие посещают церковь, читают молитвы за здравие и просят мученика помощи в укреплении веры;
- Разрешается заниматься работой в огороде и другими хозяйственными делами;
- Сегодня важно помогать нуждающимся и заниматься благотворительностью.
Что нельзя делать 24 августа:
- Не рекомендуется ссориться и устраивать конфликты, потому что это привлечет в дом неприятности и разлад;
- Нельзя выбрасывать еду, потому что можно "выбросить" из дома достаток и удачу;
- Не берите в долг и не одалживайте никому деньги. Считается, что такими действиями вы отпугнете финансовую удачу;
- Сегодня не стоит начинать новые бизнес-проекты или заключать сделки, потому что они окажутся неудачными.
