Рискуете остаться без денег и удачи: что категорически запрещено делать 24 августа

Прислушайтесь к главным традициям и запретам этого дня

В воскресенье, 24 августа, украинцы отмечают важный государственный праздник — День Независимости. А согласно церковному календарю в этот день чтят память священномученика Евтихия — ученика апостола и евангелиста Иоанна Богослова. По старому стилю этот праздник припадал на 6 сентября.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Священномученик Евтихий — один из ранних христианских святых, ученик апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Он активно проповедовал учение Христа и за свою веру подвергся гонениям и мученической смерти, поэтому был причислен к лику священномучеников.

Что можно делать 24 августа:

В этот день верующие посещают церковь, читают молитвы за здравие и просят мученика помощи в укреплении веры;

Разрешается заниматься работой в огороде и другими хозяйственными делами;

Сегодня важно помогать нуждающимся и заниматься благотворительностью.

Что можно и нельзя делать 24 августа

Что нельзя делать 24 августа:

Не рекомендуется ссориться и устраивать конфликты, потому что это привлечет в дом неприятности и разлад;

Нельзя выбрасывать еду, потому что можно "выбросить" из дома достаток и удачу;

Не берите в долг и не одалживайте никому деньги. Считается, что такими действиями вы отпугнете финансовую удачу;

Сегодня не стоит начинать новые бизнес-проекты или заключать сделки, потому что они окажутся неудачными.

