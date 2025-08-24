Ризикуєте залишитися без грошей та удачі: що категорично заборонено робити 24 серпня

Прислухайтеся до головних традицій та заборон цього дня

У неділю, 24 серпня, українці відзначають важливе державне свято – День Незалежності. А згідно з церковним календарем у цей день вшановують пам’ять священномученика Євтихія — учня апостола та євангеліста Іоанна Богослова. За старим стилем це свято припадало на 6 вересня.

Священномученик Євтихій — один із ранніх християнських святих, учень апостола та євангеліста Іоанна Богослова. Він активно проповідував вчення Христа і за свою віру зазнав гонінь і мученицької смерті, тому був зарахований до лику священномучеників.

Що можна робити 24 серпня:

Цього дня віряни відвідують церкву, читають молитви за здоров’я та просять мученика допомоги у зміцненні віри;

Дозволяється займатися роботою на городі та іншими господарськими справами;

Сьогодні важливо допомагати нужденним та займатися благодійністю.

Що не можна робити 24 серпня:

Не рекомендується сваритися та влаштовувати конфлікти, тому що це накличе в дім неприємності та розлад;

Не можна викидати їжу, тому що можна "викинути" з дому достаток та удачу;

Не беріть у борг і не позичайте нікому гроші. Вважається, що такими діями ви відлякаєте фінансову удачу;

Сьогодні не варто розпочинати нові бізнес-проєкти чи укладати угоди, бо вони виявляться невдалими.

