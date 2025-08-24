Ризикуєте залишитися без грошей та удачі: що категорично заборонено робити 24 серпня
Прислухайтеся до головних традицій та заборон цього дня
У неділю, 24 серпня, українці відзначають важливе державне свято – День Незалежності. А згідно з церковним календарем у цей день вшановують пам’ять священномученика Євтихія — учня апостола та євангеліста Іоанна Богослова. За старим стилем це свято припадало на 6 вересня.
"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!
Священномученик Євтихій — один із ранніх християнських святих, учень апостола та євангеліста Іоанна Богослова. Він активно проповідував вчення Христа і за свою віру зазнав гонінь і мученицької смерті, тому був зарахований до лику священномучеників.
Що можна робити 24 серпня:
- Цього дня віряни відвідують церкву, читають молитви за здоров’я та просять мученика допомоги у зміцненні віри;
- Дозволяється займатися роботою на городі та іншими господарськими справами;
- Сьогодні важливо допомагати нужденним та займатися благодійністю.
Що не можна робити 24 серпня:
- Не рекомендується сваритися та влаштовувати конфлікти, тому що це накличе в дім неприємності та розлад;
- Не можна викидати їжу, тому що можна "викинути" з дому достаток та удачу;
- Не беріть у борг і не позичайте нікому гроші. Вважається, що такими діями ви відлякаєте фінансову удачу;
- Сьогодні не варто розпочинати нові бізнес-проєкти чи укладати угоди, бо вони виявляться невдалими.
