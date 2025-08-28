Когда-то это было на каждом столе: от этого необычного блюда сводило скулы

Она нравилась далеко не всем

В советские времена на столе можно было встретить блюда, которые не всегда вызывали аппетит, как молозиво или моченые яблоки.

Эти яблоки готовили так – в воде растворяли сахар, немного уксуса и соли. Заливали и оставляли, пока они не размякнут, как напоминает "Телеграф".

Моченые яблоки

В общем клали яблоки в большие банки или бочки: выкладывали слоями, пересыпали сахаром, иногда добавляли немного корицы или орехов, чтобы было "красивее". Их могли оставить на несколько дней, а иногда и недель, все зависело от личных предпочтений.

Ели их со всеми блюдами, иногда могли даже и с чаем. На вкус это было как смесь яблока, кислоты и немного сладкого. Если они уже долго стояли, то и вкус менялся — был более похож на брожение.

Сейчас их редко где встретишь в магазинах, ведь любителей такого блюда стало мало. Хотя, возможно, их можно купить где-то на базаре — там, где продают домашнюю консервацию.

