Вы даже не увидите, как вас обманывают: к каким уловкам прибегают магазины

Они могут "манипулировать" вашим вниманием

Многие магазины используют различные способы, чтобы заставить покупателей тратить больше, чем они планировали. От расположения товаров до акций, которые выглядят выгодно, но на самом деле заставляют покупать ненужное.

Чтобы заставить покупателя дольше оставаться в магазине, ходить по 2-3 раза по кругу и обращать внимание на товары, которые он изначально не планировал покупать, магазины специально переставляют товары , как объясняет "Телеграф".

То есть человек идет за конкретным продуктом, а выходит с корзиной, полной ненужных вещей только потому, что не найдя его сразу, набирает товары, которые и не планировал брать. Здесь срабатывают акции, "выгодные" предложения и "я же потом забуду это купить".

Женщина читает состав продукта

Поэтому следует пользоваться заранее написанными списками и не поддаваться "манипуляциям" магазина, когда тот решил переставить товар.

