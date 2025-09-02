Никогда не пользуйтесь, если эта вещь не ваша: можете перетянуть на себя чужую судьбу

Это точно есть у каждого дома

В народе издавна считалось, что чужие вещи дома нельзя трогать и пользоваться ими, ведь человек может "перетянуть" на себя чужую судьбу и проблемы.

Одной такой вещью может быть расческа, которая считается своеобразным оберегом, сохраняющим энергию человека, как объясняет "Телеграф". Именно поэтому приметы предостерегают — пользоваться чужой расческой нежелательно.

По поверьям, волосы являются носителем жизненной силы. Если провести по ним чужой расческой, можно "одолжить" не только часть энергии, но и забрать на себя проблемы и неурядицы владельца вещи. Считалось, что к человеку может перейти болезнь или даже чужие плохие мысли.

Расческа

Особо осторожными советовали быть женщинам. Существовала примета: если расчесываться чужим гребешком, можно "отдать" собственную красоту и удачу.

Даже если не брать во внимание народные приметы, то проблемы все же могут возникнуть, ведь через расческу легко передаются микробы и грибковые инфекции.

