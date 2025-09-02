Магазины точно знают этот трюк: как обманывают с наценками на продуктах

Покупатели могут переплачивать за некоторые товары

Многие покупатели даже не задумываются, как магазин может увеличивать свою прибыль за счет их кошельков. Это может произойти в любой момент, например при выборе товара.

Часто кажется, что проще взять уже упакованный товар со штрихкодом, чем тратить время на взвешивание и маркировку. Однако он может стоить дороже, как объясняет "Телеграф".

Разница между упакованным и весовым товаром может достигать 20-30%. То есть, покупая упакованный товар, покупатель платит не только за сам продукт, но и за упаковку и дополнительные наценки. Выгода для магазина очевидна — больше продаж и меньше времени на то, чтобы досыпать весовые продукты.

Фрукты, овощи и бакалея

Следовательно, следует внимательно сравнивать цены на весовые продукты и готовые упаковки, особенно на популярные товары — от колбасы и сыров до овощей и фруктов. Иногда выгоднее потратить несколько минут на взвешивание, чем переплачивать лишние десятки гривен.

