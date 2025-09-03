Никакого вульгарного смысла, а красивое и благородное значение этого женского имени: вот как оно звучит

Значение этого имени вас точно удивит

В Украине в древности можно было встретить странные имена. Они могут иметь совершенно разное значение, такие, как вот Сосанна.

"Телеграф" разобрался, что кроется за этим необычным именем. По данным "Украинского Генеалогического Форума", в 1897 году некий Василий (фамилия не указывается) мог назвать свою дочь Сосанной.

Библейские корни и значение

Исследователи сходятся во мнении, что имя Сосанна носит библейское происхождение и является вариантом более известного имени Сусанна или Сюзанна. По одной из версий, оно происходит от древнееврейского "Shoshanah" (Шошана) и означает "белая лилия", "лотос" или просто "цветок". Также есть предположение, что так называли "розу".

Существует также предположение о греческом происхождении имени — от персидского слова "Sousan", указывающего на город Сузы . Впрочем, наиболее распространенной остается версия о цветочном значении.

Вероятно, выбор такого необычного имени в конце XIX века свидетельствовал об образованности родителей или их стремлении придать ребенку особенное, что выделялось бы среди традиционных украинских имен того времени.

