Элитная школа за 400 тысяч возмутила украинцев. Как выглядит и что в ней особенного (видео, фото)

Перед поступлением в школу нужно сдать четыре экзамена

В сети завирусилось видео, где девушка рассказывает о преимуществах обучения в школе со стоимостью 400 тысяч в год. Автор не называет заведение, но в комментариях отмечают — речь идет о "Гимназии А+".

В видео девушка показывает довольно современную школу с большим двором, зоной отдыха и кафетерием. По ее словам, обучение здесь стоит 400 тысяч в год, то есть где-то 10 тысяч долларов.

По ее словам, школа стоит каждой копеечки, ведь дает знания, обеспечивает заинтересованность учеников и помогает поступить в лучшие вузы Украины. Кроме того, тут работают достаточно молодые, современные учителя, которые нравятся детям.

В комментариях не все пользователи разделили мнение автора, ведь немало отмечало, что это достаточно дорого. Ведь в месяц выходит до 45 тысяч грн, то есть почти тысяча долларов. Некоторые говорили, что не всегда цена равна качеству, особенно если речь идет о школе и знаниях.

Однако были пользователи, которые делились своим опытом обучения в частных школах и почему они ими довольны. Ведь кроме современного оборудования, подхода, такие школы отличаются занятостью и тем, что с детьми уроки учат в школе, а не дома.

За что "Гимназия А+" просит 400 грн в год

На портале образовательного учреждения указано, что это современная школа с соответствующим подходом. Это подтверждает и тот факт, что для поступления нужно сдать четыре экзамена — математика, украинский и английский, ИТ. И уже по результатам конкурса будет поступление. Более того, в этой школе есть возможность выбрать преподавание на двух языках — украинский и иностранный.

Условия поступления в элитную школу

Расписание дня в гимназии

Двор "Гимназии А+"

Кабинет "Гимназии А+"

Учебный день длится с 8 утра и почти до 18:00. Ведь сначала дети на уроках по обязательным предметам, затем профильные и внеклассные секции, домашние задания и т.д. Уровень факультативов в школе отвечает современным представлениям об обучении.

Отметим, что основательница "Гимназии А+" Иванна Никонова. В Киеве несколько таких школ, но и та, что на видео расположена в Днепровском районе на территории жилого комплекса "Комфорт Таун". Стоимость обучения, по данным "Телеграфа", составляет 47 500 в месяц. Родители платят за 10 месяцев обучения, в год это почти 500 тысяч. Кроме того, есть благотворительный взнос раз в год, фактически равный месячному бюджету обучения.

Интересно, что еще в прошлом году цена за обучение была в разы ниже почти в два раза. Но за учебный год 2025-2026 теперь родителям стоит отдать около 500 тысяч.

