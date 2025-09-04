Елітна школа за 400 тисяч обурила українців. Як виглядає і що в ній особливого (відео, фото)

Перед вступом до школи треба скласти чотири іспити

У мережі завірусилось відео, де дівчина розповідає про переваги навчання у школі з вартістю 400 тисяч за рік. Авторка не називає заклад, але в коментарях наголошують — йдеться про "Гімназію А+".

У відео дівчина показує досить сучасну школу, з великим подвір'ям, зоною відпочинку та кафетерієм. За її словами, навчання тут коштує 400 тисяч на рік, тобто десь 10 тисяч доларів.

За її словами, школа коштує кожної копієчки, адже дає знання, забезпечує зацікавленість учнів та допомагає вступити в кращі виші України. Окрім того, є досить молоді, сучасні вчителі, які подобаються дітям.

У коментарях не всі користувачі розділили думку авторки, адже чимало наголошувало, що це досить дорого. Адже на місяць виходить до 45 тисяч грн, тобто майже тисяча доларів. Дехто казав, що не завжди ціна дорівнює якість, особливо якщо йдеться про школу і знання.

Однак були користувачі, які ділились своїм досвідом навчання у приватних школах, і чому вони ними задоволені. Адже, окрім сучасного обладнання, підходу, такі школи відрізняються занятістю і тим, що з дітьми уроки вчать у школі, а не вдома.

За що "Гімназія А+" просить 400 грн на рік

На порталі освітнього закладу вказано, що це сучасна школа з відповідним підходом. Це підтверджує і той факт, що для вступу треба скласти чотири екзамени — математика, українська та англійська мови, ІТ. І вже за результатами конкурсу буде вступ. Ба більше, у цій школі є можливість обрати викладання двома мовами — українська та іноземна.

Умови вступу до елітної школи

Розклад дня у гімназії

Кабінет "Гімназії А+"

Навчальний день триває з 8 ранку і майже до 18:00. Адже спочатку діти на уроках з обов'язкових предметів, потім профільні та позакласні секції, домашні завдання тощо. Рівень факультативів у школі відповідає сучасним уявленням про навчання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що чекає українських школярів і студентів із 1 вересня.