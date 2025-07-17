Терехов выступил против отмены "дистанционки" в школах

В Харькове не собираются отменять онлайн-обучение

Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал предстоящую отмену приказа №1112 о дистанционном обучении в школах во время войны. Он подчеркнул, что в городе такой формат обучения будет продолжаться.

Об этом городской глава написал в своем Telegram-канале. По его словам, этот приказ ставил од угрозу образование тысяч украинских детей.

"Онлайн-обучению в Харькове – быть. И точка. Завтра будет отменен приказ, который поставил под угрозу образование тысяч украинских детей. Тех, кто вынужден был уехать. Тех, кто спасался от войны. Тех, кто просто хотел продолжить учиться в украинской школе, — с украинскими учителями, на украинском языке, с родными одноклассниками", — подчеркнул Терехов.

Он пояснил, что этот приказ лишал детей за границей доступа к украинскому образованию, заставлял переселенцев ходить в школы "по месту временного проживания", требовал иметь минимум 20 учеников в дистанционном классе – когда по закону достаточно 5.

"Мы этого не приняли. Потому что Харьков — город, который держит не только оборону, но и свою систему образования. Мы сохраняем свои школы, учителей и возможность учиться. Не важно, где сегодня ребенок – в Харькове, Львове или Варшаве. Важно, что она остается с Украиной. И онлайн-образование – это тоже о борьбе. За детей. За будущее. За победу", — пишет Терехов.

Приказ №1112 — что о нем известно

Приказ №1112 значительно ограничивал дистанционное обучение и заставлял больше детей идти в обычные классы. Документ делил школы на две категории в зависимости от укрытий.

Так, школы без укрытий могли работать только дистанционно. Однако было важное условие — минимум 20 учеников в классе вместо предыдущих пяти. А школы с укрытиями в радиусе 500 метров должны были работать очно или смешанно.

Для маленьких школ такие условия были проблемными, особенно в деревнях, где не хватало учащихся для формирования дистанционных классов.

Ликвидация приказа №1112

Будущий первый вице-премьер Украины Михаил Федоров заявлял, что приказ Министерства образования №1112 о дистанционном обучении в школах во время войны будет отменен 18 июля. Он отмечал, что вместе с депутатами будут искать идеи выводить детей в офлайн, в безопасные школы. Однако пока непонятно какой именно документ придет на смену отмененному приказу и какие будут новые правила дистанционного обучения.

После заявлений Игоря Терехова Федоров опубликовал еще один пост о ликвидации приказа.

"Вчера анонсировал ликвидацию Приказа Минобразования № 1112 и рассказал, что вместе с депутатами будем искать пути, как вернуть детей к безопасному офлайн-обучению и преодолеть образовательные потери, вызванные COVID-19 и полномасштабной войной. Дистанционное обучение не будут отменены. Безопасность детей – наш ключевой приоритет. Мы живем в условиях войны, поэтому дистанционное обучение остается элементом образовательного процесса. Качество дистанционки – приоритет. Обучение в офлайн-формате возможно только при гарантиях, что жизни детей ничего не угрожает", — пишет он.

Отмечается, что общины и депутаты протестуют против вероятности закрытия школ в прифронтовых территориях, где в классах учится детей меньше, чем предусмотрено Приказом №1112. Именно поэтому он будет отменен.

"Мы строим подземные школы и современные укрытия, чтобы дети могли учиться офлайн безопасно в любых условиях. Продолжим добиваться нашей цели, учитывая потребности и запросы школьников, родителей и педагогов", — подытожил Федоров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в украинских школах с 1 сентября будут введены изменения. Сейчас особое внимание уделяют проекту "Школа офлайн" и созданию подземных укрытий-школ.