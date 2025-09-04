В Украине продают редкий значок СССР по цене автомобиля (фото)

Значок посвящен русскому князю, который победил шведов и немецких рыцарей

Винтажные товары можно купить в Украине, что интересно, на рынке очень много предложений: фужеры, дорогие кольца и даже одежда. Но есть и очень дорогие вещи.

На OLX появилось объявление, которое привлекает свою цену. Продавец предлагает приобрести значок времен СССР, посвященный Александру Невскому за 100 000 гривен — сумма, превышающая среднюю зарплату украинца в 30-40 раз.

На фото представлен металлический значок с изображением князя Александра Невского в центральном медальоне, окруженном декоративными элементами в виде лучей и лавровых ветвей. Значок выглядит как копия или стилизация под орден Александра Невского – советскую военную награду времен Второй мировой войны.

Что можно купить за эти деньги

Интересно, что за 100 000 гривен на том же AUTO.RIA можно приобрести вполне приличный автомобиль. Например, Daewoo Lanos 2007 года за 70 261 грн или Chery Tiggo 2007 года за 74 394 грн. И после покупки машины у вас еще останется 25-30 тыс. грн на "мелочи" — страховку, техосмотр или даже небольшой ремонт.

Кто такой Александр Невский

Александр Ярославич Невский (1221-1263) – легендарный русский князь, святой Русской православной церкви. Известен победами над шведами на Неве (1240) и германскими рыцарями на Чудском озере (1242). В советский период стал символом защиты Отечества — в его честь в 1942 году был учрежден орден Александра Невского для награждения командиров за умелое руководство военными действиями.

Найдется ли покупатель на столь дорогой "антиквариат" — покажет время, но пока объявление вызывает больше удивления, чем желание покупать.

