"Интенсив непокоренных" — шанс почувствовать, что значит быть готовым
46-я отдельная аэромобильная Подольская бригада ДШВ ВСУ организует базовую общевойсковую подготовку для гражданских
День защитников и защитниц Украины – это не просто дата в календаре.
Это напоминание, что мы живы и свободны благодаря тем, кто стоит.
Непокоренные – это не только воины на передовой. Это каждый, кто готов действовать, защищать, не сломаться.
Это ты. Это мы. Это Украина.
Именно поэтому 46-я отдельная аэромобильная Подольская бригада ДШВ ВСУ организует "Интенсив Непокоренных" — 4 дня базовой общевойсковой подготовки для гражданских, максимально приближенные к боевым условиям.
Это не тренинг и не развлечение.
Это твой шанс почувствовать, что значит быть готовым.
Быть частью тех, кто не сдается.
Когда: 2—5 октября.
Телефон для регистрации: 0507398772
Отделение коммуникаций 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШУ ВС Украины.