"Интенсив непокоренных" — шанс почувствовать, что значит быть готовым

46-я отдельная аэромобильная Подольская бригада ДШВ ВСУ организует базовую общевойсковую подготовку для гражданских

День защитников и защитниц Украины – это не просто дата в календаре.

Это напоминание, что мы живы и свободны благодаря тем, кто стоит.

Непокоренные – это не только воины на передовой. Это каждый, кто готов действовать, защищать, не сломаться.

Это ты. Это мы. Это Украина.

Именно поэтому 46-я отдельная аэромобильная Подольская бригада ДШВ ВСУ организует "Интенсив Непокоренных" — 4 дня базовой общевойсковой подготовки для гражданских, максимально приближенные к боевым условиям.

Это не тренинг и не развлечение.

Это твой шанс почувствовать, что значит быть готовым.

Быть частью тех, кто не сдается.

Когда: 2—5 октября.

Телефон для регистрации: 0507398772

Отделение коммуникаций 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШУ ВС Украины.