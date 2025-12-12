Уничтожили памятку Киева? Что известно об остановленном строительстве на Подоле (фото)

Департамент охраны культурного наследия провел инспекцию на одном из объектов

В Киеве были приостановлены строительные работы на Подоле. Ведь Департамент охраны культурного наследия КГГА выдал соответствующее предписание.

Что нужно знать:

Инспекция обнаружила на Подоле проведение несогласованных земельных работ

Строительство на стадии закладки фундамента прекращено

Как отметили в департаменте, инспекция обнаружила проведение несогласованных земельных работ, строительство бетонных плит и строительство подпорной стены на Подоле по адресу: переулок Цимлянский, 3.

Специалисты департамента проводили визуальное обследование определенной территории 8 декабря. Были зафиксированы незаконные земельные работы и закладку бетонных свай.

"Указанные выше работы не предусмотрены согласованным проектом "Реконструкция нежилого дома (лит. А) под офисно-учебный центр по адресу: город Киев, Подольский район, Цимлянский переулок, 3", — говорится в сообщении.

Незаконное строительство на Подоле

В департаменте отметили, что на территории памятки запрещаются любые работы по землеустройству, строительству, противооползневых и других инженерных мероприятий, археологических исследований, реставрации памятников, реконструкции и благоустройству территории без согласования проектов с государственными органами управления в сфере охраны культурного наследия.

Согласно части 2 статьи 24 Закона Украины "Об охране культурного наследия" использование памятки должно осуществляться в соответствии с определенными или установленными режимами использования, таким образом, что требует каких-либо изменений и дополнений памятника и обеспечивает сохранение материальной подлинности, пространственной композиции, а также элементов оборудования, упорядочения, украшения и т.д.

"Департаментом выдано предписание с требованием прекратить проведение каких-либо строительных работ, не предусмотренных согласованной проектной документацией", — резюмировали в ведомстве.

Закладка бетонных свай на Подоле

Что известно о застройке Подола

Недавно в Киеве на Подоле снесли историческое здание. Полностью уничтожен полицейский участок 1902 года. А на участке, где находилось 120-летнее здание, копают котлован. Кроме того, это здание имело незаурядную историческую и архитектурную ценность, работы бульдозерами и экскаваторами проводят под видом ... "археологических изысканий".

Цинизм застройщика и нарушение всех действующих норм впечатляет. Ведь статус "достопримечательность археологии" накладывает серьезные ограничения по ведению на территориях под такими сооружениями любых строительных работ. Строители уже общались с полицией, которой рассказали об "археологических изысканиях"... бульдозерами.

Кто же стоит за этим строительством и почему владелец компании имеет пророссийский след, читайте в материале "Кто уничтожает достопримечательности Киева: бизнесмен с медицинским бэкграундом прошелся бульдозером по Подолу ".