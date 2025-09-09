"Інтенсив нескорених" — шанс відчути, що означає бути готовим

46-та окрема аеромобільна Подільська бригада ДШВ ЗСУ організовує базову загальновійськову підготовку для цивільних

День захисників та захисниць України — це не просто дата у календарі.

Це нагадування, що ми живі та вільні завдяки тим, хто стоїть.

Нескорені — це не лише воїни на передовій. Це кожен, хто готовий діяти, захищати, не зламатися.

Це ти. Це ми. Це Україна.

Саме тому 46-та окрема аеромобільна Подільська бригада ДШВ ЗСУ організовує "Інтенсив Нескорених" — 4 дні базової загальновійськової підготовки для цивільних, максимально наближених до бойових умов.

Це не тренінг і не розвага.

Це твій шанс відчути, що означає бути готовим.

Бути частиною тих, хто не здається.

Коли: 2—5 жовтня.

Телефон для реєстрації: 0507398772

Відділення комунікацій 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗС України.