"Інтенсив нескорених" — шанс відчути, що означає бути готовим
46-та окрема аеромобільна Подільська бригада ДШВ ЗСУ організовує базову загальновійськову підготовку для цивільних
День захисників та захисниць України — це не просто дата у календарі.
Це нагадування, що ми живі та вільні завдяки тим, хто стоїть.
Нескорені — це не лише воїни на передовій. Це кожен, хто готовий діяти, захищати, не зламатися.
Це ти. Це ми. Це Україна.
Саме тому 46-та окрема аеромобільна Подільська бригада ДШВ ЗСУ організовує "Інтенсив Нескорених" — 4 дні базової загальновійськової підготовки для цивільних, максимально наближених до бойових умов.
Це не тренінг і не розвага.
Це твій шанс відчути, що означає бути готовим.
Бути частиною тих, хто не здається.
Коли: 2—5 жовтня.
Телефон для реєстрації: 0507398772
Відділення комунікацій 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗС України.