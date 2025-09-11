"Кот, о котором мечтает каждый украинец": лучшие мемы о приезде Келлога в Украину

Лучшие мемы о приезде спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога в Киев

В Киев снова приехал спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог. Украинцы мгновенно отреагировали на его визит сотнями шуток в социальных сетях.

Пользователи интернета шутят, что, наконец, можно будет выспаться дома, а не в укрытии или метро. Люди называют Келлога новым средством противовоздушной обороны и просят, чтобы он приехал в другие украинские города. "Телеграф" собрал все шутки о приезде спецпредставителя Трампа в смешные картинки.

Почему Кита Келлога называют лучшим ПВО в мире? В первый же визит спецпредставителя Трампа украинцы заметили странную закономерность: когда американский дипломат находится в Украине, россияне не атакуют украинские города ни ракетами, ни шахедами. Сразу появилось большое количество шуток о возможности провести спокойную ночь в своих кроватях вместо укрытий, подвалов или станций метро, и все это благодаря Киту Келлогу.

В течение 2025 дипломат приезжал в Украину несколько раз — и ни разу Путин не решался на массированный обстрел Украины во время его визита. Поэтому некоторые украинцы даже предложили его "арендовать".

