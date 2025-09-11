Рус

"Кіт, про якого мріє кожен українець": Найкращі меми про приїзд Келлога в Україну

Ірина Мазуренко ,
Українці жартують, що про такого кота мріє кожен українець Новина оновлена 11 вересня 2025, 17:04
Українці жартують, що про такого кота мріє кожен українець. Фото Колаж "Телеграфу"

Найкращі меми про приїзд спецпредставника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога до Києва

До Києва знову приїхав спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог. Українці миттєво відреагували на його візит сотнями жартів у соціальних мережах.

Користувачі інтернету жартують, що нарешті можна буде виспатися вдома, а не в укритті чи метро. Люди називають Келлога новим засобом протиповітряної оборони та просять, аби він приїхав в інші українські міста. "Телеграф" зібрав усі жарти про приїзд спецпредставника Трампа у зручні картинки.

Чому Кіта Келлога називають найкращим ППО у світі? У перший же візит спецпредставника Трампа українці помітили дивну закономірність — коли американський дипломат перебуває в Україні, росіяни не атакують українські міста ні ракетами, ні шахедами. Одразу з'явилась велика кількість жартів про можливість провести спокійну ніч у власних ліжках замість укриттів, підвалів чи станцій метро, і все це завдяки Кіту Келлогу.

Протягом 2025 року дипломат приїжджав в Україну декілька разів — і жодного разу Путін не наважувався на масований обстріл України під час його візиту. Тому деякі українці навіть запропонували його "орендувати".

Також раніше "Телеграф" публікував меми про те, що в мережі завірусились меми про російські дрони в Польщі. Згадали і про ухилянтів, і про зернову кризу, коли поляки перекривали дороги, і про проблеми із постачанням зброї.

