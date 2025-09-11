"Кіт, про якого мріє кожен українець": Найкращі меми про приїзд Келлога в Україну

Найкращі меми про приїзд спецпредставника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога до Києва

До Києва знову приїхав спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог. Українці миттєво відреагували на його візит сотнями жартів у соціальних мережах.

Користувачі інтернету жартують, що нарешті можна буде виспатися вдома, а не в укритті чи метро. Люди називають Келлога новим засобом протиповітряної оборони та просять, аби він приїхав в інші українські міста. "Телеграф" зібрав усі жарти про приїзд спецпредставника Трампа у зручні картинки.

Чому Кіта Келлога називають найкращим ППО у світі? У перший же візит спецпредставника Трампа українці помітили дивну закономірність — коли американський дипломат перебуває в Україні, росіяни не атакують українські міста ні ракетами, ні шахедами. Одразу з'явилась велика кількість жартів про можливість провести спокійну ніч у власних ліжках замість укриттів, підвалів чи станцій метро, і все це завдяки Кіту Келлогу.

Протягом 2025 року дипломат приїжджав в Україну декілька разів — і жодного разу Путін не наважувався на масований обстріл України під час його візиту. Тому деякі українці навіть запропонували його "орендувати".

