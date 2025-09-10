Пшахеды и не только: в сети завирусились мемы о российских дронах в Польше (фото, видео)

Без юмора никуда — сетью несутся мемы и шутки об атаке РФ, о чем шутят украинцы, в подборке "Телеграфа"

Российские дроны, которые залетели в Польшу в ночь на 10 сентября не только повлекли панику в соседней стране, но и волну мемов у украинцев. Вспомнили и об уклонистах, и о зерновом кризисе, когда поляки перекрывали дороги, и о проблемах с поставкой оружия.

"Телеграф" собрал подборку интересных шуток по этой теме. Мемы часто сравнивают украинские и польские реалии, предлагая им воспользоваться уже имеющимся опытом. В частности, отчитываться о сбитых дронах, просить НАТО закрыть небо и даже создать телеграмм-каналы для информирования.

Не обошлись шутки и без упоминания о блокировании поляками украинской границы. Тогда они не пускали фуры с украинским зерном.

Не обошли и тему того, что для Польши это все в общем-то необычно. Напомним, сейчас в Польше даже такое количество дронов не считают целенаправленной атакой. Украинцы шутили, сравнивая это с первой брачной ночью, а также отмечали, что переживали.

В шутках использовали также и известный интернет-мем — парня, его несколько раз заворачивали от границы, а потом он все же попал в Польшу. Юноша снял видео, что не нужно брать, чтобы пустили через границу.

Отдельно следует выделить категории мемов, касающиеся возможной реакции НАТО на нарушение воздушного пространства Польши. Не забыли указать, что Украина нуждается в большем оружии.

Не стоит забывать и о российской пропаганде, которая уже разгоняет нарративы, что в атаке РФ на Польшу виновата Украина. В ЦПИ уже отметили — российские аргументы опровергаются траекториями дронов.

В общем, украинцы использовали при создании мемов популярные мультсериалы, фразы и не только. Нашли применение даже стереотипы по отношению к польскому языку.

Ранее "Телеграф" рассказывал о мемах, которые создали украинцы о Дональде Трампе и его реакции на события международной политики. В частности, о реакции на парад в Китае и мнениях лидеров Европы о нем.