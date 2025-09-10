Укр

Пшахеды и не только: в сети завирусились мемы о российских дронах в Польше (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Украинцы шутили на разные связанные темы Новость обновлена 10 сентября 2025, 11:54
Украинцы шутили на разные связанные темы. Фото Колаж "Телеграфа"

Без юмора никуда — сетью несутся мемы и шутки об атаке РФ, о чем шутят украинцы, в подборке "Телеграфа"

Российские дроны, которые залетели в Польшу в ночь на 10 сентября не только повлекли панику в соседней стране, но и волну мемов у украинцев. Вспомнили и об уклонистах, и о зерновом кризисе, когда поляки перекрывали дороги, и о проблемах с поставкой оружия.

"Телеграф" собрал подборку интересных шуток по этой теме. Мемы часто сравнивают украинские и польские реалии, предлагая им воспользоваться уже имеющимся опытом. В частности, отчитываться о сбитых дронах, просить НАТО закрыть небо и даже создать телеграмм-каналы для информирования.

Мем о сбитых дронах над Польшей
Мем о закрытии неба над Польшей
Мем о создании карты шахедов для Польши
Мем о том, как поляки сбивали шахеды

Не обошлись шутки и без упоминания о блокировании поляками украинской границы. Тогда они не пускали фуры с украинским зерном.

Мем о фуре с зерном и шахедах в Польше
Мем о зерне и шахедах в Польше

Не обошли и тему того, что для Польши это все в общем-то необычно. Напомним, сейчас в Польше даже такое количество дронов не считают целенаправленной атакой. Украинцы шутили, сравнивая это с первой брачной ночью, а также отмечали, что переживали.

Мем, как украинцы переживали о шахедах в Польше
Шутки о шахедах в Польше и опыт Украины
Украинцы, когда шахеды в Польше

В шутках использовали также и известный интернет-мем — парня, его несколько раз заворачивали от границы, а потом он все же попал в Польшу. Юноша снял видео, что не нужно брать, чтобы пустили через границу.

Шахеды ночью – мем с ухилянтом

Отдельно следует выделить категории мемов, касающиеся возможной реакции НАТО на нарушение воздушного пространства Польши. Не забыли указать, что Украина нуждается в большем оружии.

НАТО, рекация на шахедов в Польше, мем
Нато и сбитые в Польше шахеды, мем
Что делать во время атаки дронами на Польшу
НАТО не видит опасности, мем

Не стоит забывать и о российской пропаганде, которая уже разгоняет нарративы, что в атаке РФ на Польшу виновата Украина. В ЦПИ уже отметили — российские аргументы опровергаются траекториями дронов.

Кто виноват в том, что дроны долетели до Польши, мем
Польша и Украина, атака дронов, мем

В общем, украинцы использовали при создании мемов популярные мультсериалы, фразы и не только. Нашли применение даже стереотипы по отношению к польскому языку.

мем о шахедах в Польше
мем о шахеде на польском
мем о шахедах в Польше, на польском языке

Ранее "Телеграф" рассказывал о мемах, которые создали украинцы о Дональде Трампе и его реакции на события международной политики. В частности, о реакции на парад в Китае и мнениях лидеров Европы о нем.

Теги:
#Польша #Мемы #Шахед