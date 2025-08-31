Переродится в Житомире: в сети шутят из-за слухов о смерти Трампа, собрали лучшие мемы

Состояние американского президента подняло волну шуток в сети

Сеть на днях переполошили сообщения о том, что президент США Дональд Трамп умер. Хотя после этого он опять вышел к журналистам, но в интернете продолжают смеяться со слухов.

Украинский сегмент тоже решил не упускать возможности пошутить о происходящем и начал делать мемы. "Телеграф" собрал лучшие.

В частности, они решили вспомнить легендарную книгу второго президента Украины Леонида Кучмы, которая пугает всех россиян.

Какие вам еще нужны доказательства?

Другие же обратили внимание на публикации во СМИ о том, что вся эта история могла быть частью "коварного плана" американского президента.

Нобелевской премии ему мало

Впрочем, некоторые усомнились в том, что у него это получится.

А ведь план был надежен, как швейцарские часы

А другие же допустили, что он попал в совершенно другое абсолютно вымышленное место из современного украинского фольклора.

Мейк Житомир грейт эгейн!

В целом же не похоже, что украинцы к слухам отнеслись серьезно, поскольку они уже привыкли к постоянным фейковым вбросам о смерти одного российского диктатора.

В холодильнике на Валдае хватит места на двоих

Как сообщалось ранее, 29 августа Трамп дал интервью изданию Daily Caller. В нем он затронул тему войны России против Украины, а также сравнил страны с детьми.