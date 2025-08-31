Укр

Переродится в Житомире: в сети шутят из-за слухов о смерти Трампа, собрали лучшие мемы

Геннадий Лубенец
Дональд Трамп Новость обновлена 31 августа 2025, 22:18
Дональд Трамп

Состояние американского президента подняло волну шуток в сети

Сеть на днях переполошили сообщения о том, что президент США Дональд Трамп умер. Хотя после этого он опять вышел к журналистам, но в интернете продолжают смеяться со слухов.

Украинский сегмент тоже решил не упускать возможности пошутить о происходящем и начал делать мемы. "Телеграф" собрал лучшие.

В частности, они решили вспомнить легендарную книгу второго президента Украины Леонида Кучмы, которая пугает всех россиян.

Дональд Трамп умер или нет
Какие вам еще нужны доказательства?

Другие же обратили внимание на публикации во СМИ о том, что вся эта история могла быть частью "коварного плана" американского президента.

Умер ли Трамп
Нобелевской премии ему мало

Впрочем, некоторые усомнились в том, что у него это получится.

В сети делают мемы о том, что Трамп умер
А ведь план был надежен, как швейцарские часы

А другие же допустили, что он попал в совершенно другое абсолютно вымышленное место из современного украинского фольклора.

Трамп не умер, но есть мемы
Мейк Житомир грейт эгейн!

В целом же не похоже, что украинцы к слухам отнеслись серьезно, поскольку они уже привыкли к постоянным фейковым вбросам о смерти одного российского диктатора.

Мемы о смерти Трампа
В холодильнике на Валдае хватит места на двоих

Как сообщалось ранее, 29 августа Трамп дал интервью изданию Daily Caller. В нем он затронул тему войны России против Украины, а также сравнил страны с детьми.

