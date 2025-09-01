Король ночи и "мы все умрем": лучшие мемы и приколы про 1 сентября

День знаний — отличный повод для шуток

Новый учебный год начался для школьников 1 сентября. Украинские дети посетили торжественные линейки. Кого-то с Днем знаний поздравили Балерина Капучино и Лабубу, а кто-то был вынужден выслушивать скучные речи депутатов, что вдохновило украинцев на создание мемов.

"Телеграф" собрал самые лучшие приколы, шутки и мемы на тему 1 сентября.

Украинцы обыграли эту тему, изобразив депутата в виде Короля ночи — правителя Белых ходоков из популярного телесериала "Игры престолов".

Известный украинский музыкант, фронтмен группы Karta Svitu Иван Марунич еще вчера написал, что народные депутаты ложатся спать пораньше, потому что утром 1 сентября им нужно посетить школьные линейки.

В сети также опубликовали видео, где ребенок тяжело вздыхает, жалуется и плачет во время выступления на торжественной линейке.

На других кадрах первоклассница рассказала все, что ждет ее в жизни, в ответ на вопрос, почему она хочет идти в школу. По ее словам, сначала дети будут играть, потом много учиться, в том числе в институте, затем они пойдут на работу и умрут. Самым смешным моментом в этом образце черного юмора является улыбка, с которой девочка говорит о смерти.

В сети показали радость от того, что 1 сентября не нужно идти в школу. Автор мема считает, что она может заглушить страдания от работы, кредитов и других обязательств.

Украинцы также не забыли учителей, которых сегодня целый день поздравляют с 1 сентября, очевидно, намекая на то, что для них это вряд ли праздник. Ведь отпуск закончился и наступили нелегкие трудовые будни.

