Хотя бы не умерли: сеть разрывают феерические мемы об окончании лета

Забавные и фантастические картинки от украинцев

Лето в Украине завершается. С 1 сентября начнется осень. Украинцы не хотят отпускать тепло и создают мемы.

"Телеграф" собрал самые смешные. Здесь и о скоротечности лета, и о том, как мы его упустили.

Лето 2025 оказалось настолько бурным, что украинцы даже не успели его почувствовать. Это демонстрирует первый мем, где показано, как люди не успели даже дождаться 1 июня, как уже наступило 31 августа. Популярный интернет-формат с тремя панелями показывает радостное лицо в начале лета, затем черную пустоту вместо середины сезона и снова удивленное лицо в конце.

В Украине было настолько много обстрелов, что люди создали мем с ленивым ленивцем, который держит чашку и говорит: "В целом это было неплохое лето. Я хотя бы не умер". Этот черный юмор отражает реалии войны, когда выживание становится главным достижением сезона.

Еще один популярный мем показывает недовольного рыжего кота, который лежит с сердитым выражением лица и "приветствует" украинцев словами: "Поздравляю с про**анным летом!" Кот символизирует общее чувство того, что лето прошло мимо.

Отдельно пользователи распространяют мем с котом у часов, где изображены этапы ожидания у часов. Этот мем намекает на слова из известной украинской песни и показывает, как украинцы ждут смены сезона.

При всех трудностях юмор у украинцев остался, и они продолжают находить повод для смеха даже в самых сложных обстоятельствах.

