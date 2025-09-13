День борща 2025: яркие открытки и картинки, чтобы поздравить близких

В Украине каждый год во вторую субботу сентября отмечается День борща

День борща — национальный праздник, который пока не имеет статуса официального. Однако это не мешает украинцам каждый год его отмечать. Дата праздника плавающая — вторая суббота сентября. Так что в этом году День борща приходится на 13 сентября.

В 2021 году ЮНЕСКО включило "Культуру приготовления украинского борща" в свой список нематериального наследия человечества, подчеркнув его как символ украинской идентичности. С того времени и зародилась идея отмечать День борща. Дату тоже выбрали не случайно — к сентябрю как раз созревают основные компоненты блюда — картошка, морковь, свекла, капуста и тд.

Украинский борщ — любимое блюдо многих людей, его готовят едва ли не в каждой семье, а также подают в ресторанах, как изысканное блюдо украинской кухни. У каждой хозяйки в Украине точно есть свой секретный рецепт борща, которым она угощает родных.

В этот день поздравьте близких с Днем борща и поднимите им настроение теплыми словами.

