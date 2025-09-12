Принц Гарри приехал в Украину после очень эмоционального события: о чем речь

Герцог Сассекский прибыл в Киев утром на поезде

В пятницу, 12 сентября, с неанонсированным визитом, но по приглашению украинского правительства, в Киев прибыл принц Гарри. Известно, что монарх приехал с целью поддержать раненых военных и развивать в Украине проекты по реабилитации, в том числе через спорт и инициативы Invictus Games.

А вот перед поездкой в Киев принц Гарри пережил эмоциональное событие — он впервые за полтора года встретился со своим отцом королем Чарльзом. Визит принца в Великобританию продолжался четыре дня на этой неделе, и теперь монарх посетил Киев.

Принц Гарри приехал в Киев 12 сентября

Как известно, в 2020 году Гарри и его жена Меган Маркл отреклись от королевской семьи и уехали жить в Калифорнию, подальше от внимания прессы и королевских обязанностей. После этого общение принца с семьей существенно сократилось.

В последний раз Гарри общался с отцом, когда королю Чарльзу диагностировали онкологическое заболевание. Теперь же, в сентябре 2025 года, они снова встретились.

Принц Гарри встретился с отцом королем Чарльзом в Великобритании

Эксперты говорят, что принц Гарри очень ждал эту встречу с отцом и она может стать первым шагом к примирению в королевской семье. Однако в этот период младшему сыну очень важно наладить доверительные отношения с отцом.

Представитель герцога Сассекского рассказал журналистам, что визит принца Гарри в Великобританию прошел хорошо. Он был рад встретиться не только с отцом, но и со старыми друзьями и коллегами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что принц Гарри уже приезжал в Украину. Это было во время пасхальных праздников, тогда он побывал только во Львове.