Мультик про Пса Патрона не сможет конкурировать с "Машей и Медведем": режиссер объяснил почему

Что не так с мультиком про Пса Патрона, который так понравился украинским детям

Мультик про украинского персонажа Пса Патрона, который был создан на базе украинской киностудии Plastic Bag, вышел на экраны в начале 2023 года. В нем главный персонаж — популярный в обществе джек-рассел-терьер из Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Пес Патрон.

Этот мультик несет для детей в первую очередь образовательную функцию, но этого недостаточно, чтобы составить конкуренцию российским персонажам из "Маша и Медведь". А к тому же, вышло очень мало серий, чтобы отобрать аудиторию у российского продукта. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал украинский мультипликатор и режиссер успешнейшей украинской анимации "Мавка. Лесная песня" Олег Маламуж.

Олег Маламуж дал интервью "Телеграфу". Фото: скриншот из видео

По его словам, сериал про Пса Патрона — это в первую очередь о безопасности, он одновременно образовательный и развлекательный. Однако вышло очень мало серий, чтобы действительно конкурировать с российскими "Машей и Медведем".

О Псе Патроне сделано чуть больше 10 серий. Это невероятно мало. Ребенок может это посмотреть за несколько часов. И все! Это на один день. Это только для того, чтобы раскрыть какую-нибудь одну тему. Олег Маламуж

Кадр из мультика про Пса Патрона

Режиссер также отметил, что в среднем для маленькой аудитории нужно выпускать как минимум 100 серий мультика по 5-7 минут. И это только один сезон, чтобы выпускать его два раза в неделю. У российских производителей есть на это деньги, поэтому они и делают так много серий "Маши и Медведя".

