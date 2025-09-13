День борщу 2025: яскраві листівки і картинки, щоб привітати близьких

В Україні щороку у другу суботу вересня відзначається День борщу

День борщу — національне свято, яке поки що не має статусу офіційного. Однак це не заважає українцям щороку його відзначати. Дата свята плаваюча – друга субота вересня. Тож цього року День борщу припадає на 13 вересня.

У 2021 році ЮНЕСКО включило "Культуру приготування українського борщу" до свого списку нематеріальної спадщини людства, наголосивши на ньому як символі української ідентичності. З того часу і зародилася ідея відзначати День борщу. Дату теж обрали не випадково — до вересня якраз дозрівають основні компоненти страви — картопля, морква, буряк, капуста тощо.

Український борщ — улюблена страва багатьох людей, її готують чи не в кожній родині, а також подають у ресторанах як вишукану страву української кухні. Кожна господиня в Україні має свій секретний рецепт борщу, яким вона пригощає рідних.

Цього дня привітайте близьких із Днем борщу та підніміть їм настрій теплими словами.

