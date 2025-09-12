Со стариком и сама постарела: любовница Путина Кабаева нарвалась на критику от россиян (фото)

Гимнастка, как считают российские пользователи, является любовницей Путина

Алина Кабаева — российская гимнастка и олимпийская чемпионка. Она завершила спортивную карьеру в 2007 году после травмы ноги, хотя планировала выступать еще на Олимпийских играх в 2008 году. Еще будучи юной девушкой она познакомилась с Путиным и с тех пор в сети судачат, что гимнастка стала любовницей президента России.

"Телеграф" расскажет, как сейчас выглядит Алина Кабаева, которую называют любовницей Путина и даже окрестили первой леди РФ.

Алина Кабаева — что о ней известно?

Алина Кабаева родилась 12 мая 1983 года в Ташкенте, сейчас ей 42 года. Когда девочке было 11 лет, она с мамой и сестрой переехала жить в Москву, где начала серьезно заниматься художественной гимнастикой.

Путин познакомился с Кабаевой в 2008 году

Кабаева — одна из самых титулованных гимнасток в России, она сделала не только спортивную карьеру, но и стала заметной медийной фигурой, приближенной к Кремлю. Слухи о ее романе с Путиным появились в 2008 году, когда газета "Московский корреспондент" опубликовала материал о их предполагаемой свадьбе. К слову, это издание очень быстро закрылось.

И Путин, и Кабаева не раз опровергали романтическую связь, однако слухи об их отношениях не только не прекратились, но и обросли подробностями о появлении детей. Еще один аргумент в пользу этих слухов в том, что США не стали вводить санкции против Кабаевой в 2022 году, чтобы не злить президента РФ.

Путину уже давно приписывают роман с Кабаевой

Отметим, что сейчас Кабаева занимается не только спортивными и общественными проектами, но и имеет собственный бизнес. В 2014 году она возглавила совет директоров "Национальной медиа-группы", также руководит Международной ассоциацией "Небесная грация", а также возглавляет именной благотворительный фонд. В 2018 году стало известно, что Кабаева защитила кандидатскую диссертацию по педагогическим наукам. А еще она развивает свою академию гимнастики и конфликтует со своей бывшей тренером Ириной Винер, которая и познакомила ее с Путиным на вечеринке.

Кабаева в последнее время стала более публичной особой

Кабаева — как она сейчас выглядит?

Недавно в российском телеграм-канале "Тулуп Тутберидзе" опубликовали свежие фото любовницы Путина. Там отметили, что снимки были сделаны на тренировке гимнасток в академии Алины Кабаевой в Сочи.

Так сейчас выглядит Кабаева

Кабаеву сняли во время тренировки в ее академии в Сочи

Как видно, на фотографиях экс-спортсменка позирует в белом спортивном костюме и белоснежных кроссах. Этот наряд не подчеркивает фигуру и как будто состаривает Кабаеву. Многие пользователи в комментариях также отметили, что в последнее время она заметно ухудшилась внешне:

Красивая б у нас первая леди была.

Она и есть первая леди.

Со стариком и сама постарела.

С формой-то понятно — медицина, повара, тренера. Было бы странно, если б люди с возможностями себя запускали.

Зря она делала такие ранние манипуляции с лицом. Раньше была миловидная, сейчас лицо огрубело, и Алина выглядит старше своих лет.

Комментарии под фото Кабаевой

