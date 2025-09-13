Скрывает личную жизнь и не ведет соцсети: где сейчас звезда "Квартала" Юрий Крапов и как изменился (фото)

Юрий Крапов снялся в "Слуге народа" и озвучил несколько мультфильмов

С началом полномасштабного вторжения многие актеры студии "Квартал 95" стали реже появляться в медийном пространстве. Среди них — Степан Казанин и Юрий Крапов, которого считают самым загадочным в коллективе из-за отсутствия социальных сетей.

Сегодня, 13 сентября, украинскому юмористу исполнилось 52 года. "Телеграф" решил узнать, где сейчас Юрий Крапов и как выглядит.

Юрий Крапов — каким юморист был в молодости

Звезда "Квартала 95" Юрий Крапов родился 13 сентября 1973 года в Кривом Роге. После восьмого класса он поступил в Суворовское училище и окончил его с золотой медалью. Высшее образование Юрий получил на электротехническом факультете Криворожского горнорудного института.

Еще с юности Крапов проявлял интерес к творчеству. Вместе с Юрием Корявченковым ("Юзиком") он играл в студенческом театре эстрадных миниатюр "Короткое замыкание". Позже они объединились с командой под руководством Александра Пикалова, участвовали в "Криворожской шпане", а затем вместе с Владимиром Зеленским стали частью команды КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит".

В 1997 году коллектив стал чемпионом Высшей Лиги, а в 1998 году они основали легендарную студию "Квартал 95", которая считается одной из самых ярких команд в истории КВН.

Ради развития карьеры Юрий Крапов переехал в 2005 году в Киев и посвятил себя сцене. Он с легкостью перевоплощается в различных персонажей и запомнился зрителям яркими пародиями на Виктора Ющенко, Леонида Кучму, Петра Порошенко и Николая Азарова.

Кроме того, вместе с другими "кварталовцами" Юрий снялся в сериале "Слуга народа" и озвучил несколько мультфильмов, среди которых "Angry Birds в кино".

Юморист с 2010 году состоит в браке, но не показывает жену Людмилу и своего сына Константина. Семья ведет закрытый образ жизни.

Где сейчас Юрий Крапов и как выглядит

Несмотря на то, что Юрий Крапов давно стал звездой "Квартала", свою личную жизнь он тщательно оберегает от посторонних глаз. Он является единственным из коллектива, кто не ведет социальные сети.

Известно, что Крапов продолжает играть в "Квартале", и с его участием выходят новые юмористические выпуски. С начала полномасштабного вторжения Юрий вместе с коллективом участвовал в благотворительных концертах.

В 2024 года "Квартал 95" оказался в центре скандала из-за сценки, в которой был задействован и Юрий Крапов. Юмористы исполнили песню о переговорах с РФ, а в качестве фона использовали видео с погибшим военнослужащим Юрием Назаренко. Вдова защитника заявила, что ролик был использован комиками без разрешения и обвинила "Квартал" в неуважении к павшим воинам.

После инцидента студия извинилась перед женой Назаренко и удалила выступление из YouTube. Сегодня на официальной странице "Квартала 95" в Instagram можно увидеть множество фрагментов из новых выпусков с участием Юрия Крапова.

