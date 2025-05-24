С шевелюрой и худой? Как "Юзик" из "Квартала 95" выглядел в молодости на самом деле (фото)

Бывший актер часто получал роли забавного толстяка

Юрий Корявченков долгие годы выступал в юмористической Студии "Квартал 95" в качестве актера со сценическим псевдонимом "Юзик", а сейчас он — народный депутат и глава городской организации партии "Слуга народа" в Кривом Роге.

В юные годы будущий политик выделялся высоким ростом и крепким телосложением, а еще у него была пышная шевелюра. "Телеграф" рассказывает и показывает, каким в молодости был бывший комик.

Как в молодости выглядел Юрий Корявченков

Родился 26 ноября 1974 года в Кривом Роге, сейчас мужчине 50 лет. Получил специальность электрика в местном техническом университете, а позже окончил экономический факультет. В 1995 году начал выступать в КВН, сначала играл за команду "Криворожская шпана", которая позже объединилась с "Сибирскими богатырями" из Кемерова под названием "50x50". В следующем году команда вышла в Высшую лигу КВН. В те годы у Юрия были густые волосы:

Юрий Корявченков в молодости

В 90-х Корявченков был немного худее. Это видно по кадрам с выступлений комика на сцене КВН:

Юрий Корявченков справа

Позже Корявченков стал участником команды "Сборная Кривого Рога", которая впоследствии послужила основой для создания "Квартала 95". На фото ниже "Юзик" в самом центре:

Молодая команда "Квартал 95"

В основном на сцене он играл роли комичных толстяков. Одновременно Корявченков занимал должности административного продюсера и исполнительного директора Студии "Квартал 95". В 2019 году Юрий возглавляет криворожский штаб Владимира Зеленского, а на парламентских выборах избирается народным депутатом от "Слуги народа".

Как сейчас выглядит Юрий Корявченков

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