Приховує особисте життя та не веде соцмережі: де зараз зірка "Кварталу" Юрій Крапов і як змінився (фото)

Юрій Крапов знявся у "Слузі народу" та озвучив кілька мультфільмів

З початком повномасштабного вторгнення багато акторів студії "Квартал 95" стали рідше з’являтися у медійному просторі. Серед них — Степан Казанін та Юрій Крапов, якого вважають найзагадковішим у колективі через відсутність соціальних мереж.

Сьогодні, 13 вересня, українському гумористу виповнилося 52 роки. "Телеграф" вирішив дізнатися, де зараз Юрій Крапов та як виглядає.

Юрій Крапов — яким гуморист був у молодості

Зірка "Кварталу 95" Юрій Крапов народився 13 вересня 1973 року у Кривому Розі. Після восьмого класу він вступив до Суворовського училища і закінчив його із золотою медаллю. Вищу освіту Юрій здобув на електротехнічному факультеті Криворізького гірничорудного інституту.

Юрій Крапов у молодості

Ще з юності Крапов виявляв інтерес до творчості. Разом із Юрієм Корявченковим ("Юзіком") він грав у студентському театрі естрадних мініатюр "Коротке замикання". Пізніше вони об’єдналися з командою під керівництвом Олександра Пікалова, брали участь у "Криворізькій шпані", а потім разом із Володимиром Зеленським стали частиною команди КВК "Запоріжжя — Кривий Ріг — Транзит".

Юрій Крапов з юності грає на сцені

В 1997 колектив став чемпіоном Вищої Ліги, а в 1998 вони заснували легендарну студію "Квартал 95", яка вважається однією з найяскравіших команд в історії КВК.

Юрій Крапов з 1995 року грає у "Кварталі"

Задля розвитку кар’єри Юрій Крапов переїхав у 2005 році до Києва та присвятив себе сцені. Він з легкістю перевтілюється у різних персонажів та запам’ятався глядачам яскравими пародіями на Віктора Ющенка, Леоніда Кучму, Петра Порошенка та Миколу Азарова.

Юрій Крапов переїхав до Києва у 2005 році

Крім того, разом з іншими "кварталівцями" Юрій знявся у серіалі "Слуга народу" та озвучив кілька мультфільмів, серед яких "Angry Birds у кіно".

Юрій Крапов озвучив фільм "Angry Birds в кіно"

Гуморист з 2010 року одружений, але не показує дружину Людмилу та свого сина Костянтина. Сім’я веде закритий спосіб життя.

Юрій Крапов у серіалі "Слуга народу"

Де зараз Юрій Крапов і як виглядає

Попри те що Юрій Крапов давно став зіркою "Кварталу", своє особисте життя він ретельно оберігає від сторонніх очей. Він єдиний із колективу, хто не веде соціальні мережі.

Відомо, що Крапов продовжує грати у "Кварталі", і за його участю виходять нові гумористичні випуски. З початку повномасштабного вторгнення Юрій разом із колективом брав участь у благодійних концертах.

Юрій Крапов та Володимир Зеленський

У 2024 році "Квартал 95" опинився в центрі скандалу через сценку, в якій був залучений і Юрій Крапов. Гумористи виконали пісню про переговори з РФ, а на фоні показали відео із загиблим військовослужбовцем Юрієм Назаренком. Вдова захисника заявила, що ролик був використаний коміками без дозволу і звинуватила "Квартал" у неповазі до загиблих воїнів.

Юрій Крапов продовжує грати у "Кварталі"

Після інциденту студія перепросила перед дружиною Назаренка та видалила виступ із YouTube. Сьогодні на офіційній сторінці "Кварталу 95" в Instagram можна побачити безліч фрагментів нових випусків за участю Юрія Крапова.

Як виглядає Юрій Крапов

