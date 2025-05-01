Куда исчез "кварталовец" Степан Казанин, родившийся в России

Актер не делится личным в сети

Актер Степан Казанин много лет играет в студии "Квартал 95". Он родился в России, как и Валерий Жидков, но значительную часть жизни находится в Украине. В последнее время актер не так активно появляется в медийном поле, как раньше.

"Телеграф" расскажет больше о карьере юмориста, где он сейчас и чем занимается.

Что известно о Степане Казанине

Казанин появился на свет в 1974 году в городе Надым в России. Он мечтал выступать на сцене еще в школе, поэтому создал собственную команду КВН. Затем Степан поступил в Тамбовский институт химического машиностроения и параллельно делал карьеру юмориста.

Степан Казанин в детстве, фото из сети

На втором курсе Казанина отправили в армию. После окончания службы он поступил в Восточноукраинский университет имени Владимира Даля в Луганске. Там он овладел профессией экономиста.

Казанин с 1993 года играл в команде КВН "Тамбовские волки" совместно с Валерием Жидковым. Впоследствии перешел в команду "Тапкины дети", которую возглавил. В общем Степан был задействован в Казанской, Ханты-Мансийской, Воронежской и Киевской лигах.

Казанин принимал участие в разных командах КВН, фото tv.net.ua

В 2002 году Степан был участником команды сборной МГУ "Незолотая молодежь". Также он некоторое время работал оператором и журналистом на тамбовском телевидении. Позже принял участие в киевской лиге КВН, где познакомился с командой "Квартал 95". Тогда он присоединился к юмористам.

В Украине Степан некоторое время был ведущим утренней программы "Підйом", участвовал в проектах "Пороблено в Україні", "Битва українських міст", "Бійцівський клуб", "Вечірній Київ", "Що? Де? Коли?".

Казанин является участником студии "Квартал 95", фото из сети

В "Квартале 95" актер исполнял роли Екатерины Ющенко, Натальи Витренко, Путина, Аллы Пугачевой, Юлии Тимошенко, Арсения Яценюка, Леонида Черновецкого и других политиков и знаменитостей.

Казанин играл разных знаменитостей в "Квартале 95", фото "1+1"

Кроме этого, Степан играл в фильмах "Три мушкетера", "Как казаки", "Служебный роман. Наше время", "Любовь в большом городе 3", "Слуга народа", "8 лучших свиданий".

Где сейчас Степан Казанин

В начале вторжения россиян Казанин обнародовал обращение к своим родственникам и знакомым в стране-агрессора, чтобы остановить Путина. Он остался в Украине и осуждает войну, начатую Россией.

В апреле 2024 юморист рассказал, что продолжает выступать в "Квартале 95", в котором сейчас освещают ситуации из жизни украинцев во время войны. Также он помогает эвакуировать детей с прифронтовых территорий на Запад Украины.

Казанин помогает в эвакуации детей, фото "1+1"

Юморист не часто публикует что-либо в соцсетях. Обычно это анонсы концертов "Квартала 95" и отчеты о благотворительной деятельности. Вероятно, актеру хватает публичности на сцене, так что он не делится своим личным с подписчиками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене Степана Казанина. Она родилась в России.