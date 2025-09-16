Кусты малины и смородины под угрозой: сделайте это в сентябре, чтобы не было проблем в следующем году

5 шагов, которые спасут ваши ягодные кусты от вредителей и болезней

Завершение плодоношения малины и смородины не означает, что о кустах можно забыть до следующей весны. О них нужно позаботиться уже в сентябре, чтобы в будущем получить здоровые и урожайные растения.

"Телеграф" вместе с "Современной дачей" расскажет, как позаботиться о кустах малины и смородины и подготовить их к зиме. Важно не забывать об уходе за растениями.

Как ухаживать за кустами малины и смородины после плодоношения

Во-первых, важно очистить кусты от паутинных гнезд, ведь в них зимует тля, которая уже весной может массово размножиться и испортить молодые побеги. Также нужно удалить и сжечь сухие ветки, поврежденные ягоды и скрученные листья – для компоста они не подойдут.

Во-вторых, уделите внимание веткам с мелкими и пожелтевшими листьями. Их обязательно срезать, потому что хорошего урожая они не дадут.

В-третьих, важно не забывать о подкормках. Под красную смородину эксперты рекомендуют внести ложку суперфосфата и две ложки калия. Под черную смородину и малину две ложки суперфосфата и одну ложку калия.

Уход за кустарником осенью. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

В-четвертых, очень важный полив после сборки ягод, чтобы кусты не пересыхали. Также влага помогает растениям подготовиться к зиме и накопить силы для нового сезона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой способ хранения моркови самый надежный. Она останется сочной и свежей до следующей весны.